Los Morancos confiesan el momento más duro de sus vidas: «Perder a alguien no se supera nunca»

Los hermanos César y Jorge Cadaval, componentes del dúo Los Morancos, han sido invitados este miércoles 3 de junio a 100% Únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades.

Los humoristas han abierto la puerta a algunos de los recuerdos familiares más importantes de su vida y han hablado de las pérdidas que han marcado su camino. Más allá de la comedia, los dos han reivindicado el humor como una herramienta para afrontar los momentos difíciles y como una forma de conectar con los demás.

Ha sido bastante interesante cómo, al comienzo de la entrevista, Daniel Guszmán ha aclarado que se suele creer que las personas que viven dentro del espectro autista no tienen sentido del humor, pero que, en realidad, «es todo lo contrario», pero que lo viven «a su manera» y que «no tienen filtros».

«Nos llamamos Los Moracos porque hacíamos un sketch vestidos de árabes y un hermano nuestro nos decía moros», ha dicho César, alegando que su nombre deriva de la palabra «moro» hasta «moranco».

Sobre cómo se llevan, los dos han dicho que se respetan y que «se quieren con locura», aunque sean «completamente distintos».

«La profesión de humorista te da para vivier bien» ha dicho Jorge, a lo que su hermano ha apostillado: «Ganas más que un policía local pero menos que Julio Iglesias».

Los momentos más duros de Los Morancos

Hemos tenido varios momentos muy difíciles durante nuestra carrera, sobre todo cuando murieron nuestra madre y nuestros dos hermanos», ha confesado César. «Mi padre decía que la pena no hay que trabajarla y, tras las pérdidas, a los dos días hemos estado trabajando y para adelante», ha apuntado Jorge, además de añadir que: «Cuando pierdes a alguien, no los superas nunca. Cuando salgo de viaje, creo que me los voy a encontrar en casa».

La anécdota de Jorge con Juan Carlos I: «Empecé a sudar frío»

Los reporteros le han recordado a Jorge que, según él ha confesado, se hizo sus necesidades encima, incluso delante del rey emérito. El humorista ha dicho: «Yo es que me cago en todo (…) Lo que pasó con el Rey es que tomé queso antes y no debería haberlo tomado. Empecé a sudar frío y el rey me dijo: Pues vete al baño, coño».