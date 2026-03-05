Los Morancos se mofan en ‘El Hormiguero’ de Jorge Javier Vázquez: «La niña de Avatar»

La visita de Los Morancos a El Hormiguero suele ser uno de los días destacados de Pablo Motos y los suyos, ya que el dúo cómico consigue grandes audiencias en cada una de sus entrevistas. Esta vez no pudieron dominar con claridad por culpa del fútbol (que se emitía en abierto en La 1 a esa misma hora), pero sí que han ayudado a que el programa de Antena 3 sea el que mejor aguante la competencia. Sus gamberradas han sido las protagonistas absolutas de la noche y han vuelto a demostrar que no tienen ningún filtro al no morderse la lengua a la hora de hablar de Jorge Javier Vázquez y sus recientes operaciones estéticas. Cuando el catalán lea lo que dijeron de él los sevillanos, seguro que no estará contento.

Aunque los invitados acudieron para promocionar la llegada a Madrid de su nuevo espectáculo Bota Antonia (sí, con b) y la posterior gira por toda España que comenzará en verano, pronto la conversación cambió por completo de tema. Fue el propio Pablo Motos el que quiso destacar que César Cadaval ya ha dejado de ser «el gordito de Los Morancos» después de una gran pérdida de peso en los últimos meses que es evidente a primera vista. El sevillano, como es habitual, se tomó con humor el comentario y siguió con la broma. «Esto se cae con la edad. Ahora estoy viendo a un doctor que hay en China, que deja las caras que parecía la niña de Avatar», así comentaba el problema que se ha encontrado con su cara.

César, su hermano, añadía que debía tener cuidado si decidía pasar por el quirófano para hacerse algún retoque, ya que eso podría volverse en su contra: «Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles. Mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez», aseguraba.

«Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?», de esta manera recordaba las operaciones a las que se sometió el catalán el pasado verano y que dejaron impresionados a los espectadores cuando regresó al trabajo en El diario de Jorge y Supervivientes All Stars. Hay que recordar que en ese momento llegó a llevar gafas de sol durante algunas galas para ocultar su nueva cara, aunque sus labios no se podían ocultar, insistió.

Al ser preguntado por el presentador de Telecinco, Motos se mostraba incómodo, dejando claro que no veía los programas del catalán. Aunque es evidente que verá televisión, sería imperdonable que el valenciano reconociese en directo que cambia de canal por ver a la competencia directa de Antena 3, su casa desde hace años.

Por su parte, Los Morancos siguieron atizando a Jorge Javier Vázquez sin piedad, echándose unas risas a costa del resultado de sus labios tras los retoques, asegurando que le han quedado «como para abrir botellines de cerveza». Sabiendo que se estaban metiendo en un jardín, Jorge Cadaval ha querido suavizar sus comentarios: «Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero, chiquillo, ¿dónde se ha metido?»

Motos quería terminar con este asunto: «Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier», pero no le sirvió de mucho. César continuó, asegurando que tienen excelente relación con el catalán, por eso continuó con las faltadas: «Sabes que te queremos, estamos de cachondeo (…) Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo».

Viendo el nivel, el presentador de El Hormiguero ya se temía lo peor: «¡Verás mañana el lío!». Es por eso que se quería quitar responsabilidad con su compañero de profesión y dejaba claro que era culpa de sus invitados: «Jorge, a ellos, a mí no me metas», decía entre risas.

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de críticas, asegurando que los comentarios habían sido «bochornosos», siendo muchos los usuarios que dejaban claro que se habían pasado de la raya con estas mofas.