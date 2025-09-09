¿Qué le pasa a Jorge Javier Vázquez en la cara? «Necesita tiempo para asentarse»

El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez volvía a televisión después de sus vacaciones de verano y lo hacía con unas gafas de sol que escondían en parte sus retoques estéticos. Ha sido en su regreso a El diario de Jorge cuando ha querido mostrar realmente a los espectadores cómo está su cara en la actualidad después de haber pasado por el quirófano hace escasos días, convirtiendo su regreso en un evento para conseguir ver cómo es su nueva imagen.

Como ya hiciera en sus redes sociales, apareció en una conexión con Joaquín Prat, que debuta con su El tiempo justo, disfrazado con un sombrero, un fular, unas gafas de sol y hasta una mascarilla que le tapaban por completo, incluso dificultando que se escuchase su micrófono en antena. Así celebraba volver a conseguir levantar una enorme expectación tras más de un mes fuera de la pantalla.

«El jueves quise hacer un homenaje a Giorgio Armani, pero me salió más una mezcla de George Michael, Lamine Yamal y un poquito de Abraham Mateo», así describió su aparición con un llamativo traje blanco en el plató de Supervivientes. «¡Qué alegría poder conectar contigo!», celebraba el presentador con su nuevo compañero de las tardes de Mediaset.

Tras mucho misterio, al catalán no le quedaba más remedio que reaparecer a cara descubierta en su programa diario después de haber sido sustituido por Cristina Lasvignes, que ha vuelto a la televisión demostrando que merecía un puesto en ella tras mucho tiempo alejada.

Ya sin nada que le protegiese, Jorge apareció con su nueva cara, con un cambio bastante importante que ha sorprendido (y asustado también) enormemente a los espectadores. «Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos», decía al entrar en plató.

Momentos más tarde, tras hacer un avance de las historias que habría en su programa, lanzaba un mensaje encriptado sobre su rostro a los televidentes: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse». De esta manera contesta a todas las burlas que han aparecido en las redes sociales en forma de memes, ya que su cara ha dado mucho juego.

Así ha comenzado Jorge Javier Vázquez su nueva temporada

En audiencias, el catalán ha contado con la ayuda del estreno de El tiempo justo, el nuevo formato de Joaquín Prat que ha mejorado los datos de las últimas semanas de Tardear, superando el 10 % de cuota y los 800.000 espectadores. El diario de Jorge, por su parte, no pudo mantener esos números y los baja hasta el 9, 1 % y 639.000 espectadores, quedándose incluso por debajo de la media de la cadena, que fue de un 9,5 % este lunes.