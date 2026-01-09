No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 8 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 472 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo María roba lo que contiene los mayores secretos de uno de los de la Reina, mientras que Gabriel confiesa un secreto que había guardado siempre. Al hablar con María, ella le propone un intercambio de favores que podría llegar a beneficiar a los dos, en mayor o menor medida. Joaquín se ha visto sorprendido al recibir una inesperada oferta. Dadas las circunstancias, no le queda otra opción que tomar una decisión al respecto.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria que podemos disfrutar en Antena 3 han podido ver cómo Andrés se cita con una persona que podría llegar a ayudar a cambiar la situación de la familia. Cristina, por su parte, comunica a Cloe y Gabriel sobre su inesperada decisión respecto a quién será su representante tras su adiós. Por si fuera poco vemos cómo, entre confesiones, Pelayo se sincera como nunca a la hora de tomar una decisión que podría llegar a cambiar todo. En cuanto a Marta, le miente respecto a un asunto de gran importancia. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 473 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 9 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo la verdad empieza a expandirse por toda la colonia. Así pues, se destapa la verdadera cara de uno de ellos. En cuanto a Andrés, descubre una nueva información que tiene estrecha relación con su primo, mientras que sucede algo completamente inesperado entre María y Gabriel.

En cuanto a Pelayo, se ha armado de valor a la hora de comunicar la decisión que ha tomado su madre, pero ella está convencida de que está cometiendo un gran error. Tanto es así que no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de detenerlo. No va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias.

Claudia ha comenzado a ser acechada desde la distancia por una persona, pero ella todavía no es del todo consciente. Algo sucede con el embarazo de Gema que se ve en la obligación de visitar al médico de urgencia. No puede evitar temerse lo peor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.