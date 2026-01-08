Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 7 de enero, los espectadores han disfrutado del capítulo 471 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la preocupación por Julia aumenta de forma considerable, lo que hace que salten las alarmas en la familia De la Reina. Cristina, por su parte, ha ofrecido a Irene que la represente, pero a ella se le ocurre otra idea completamente diferente y que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción diaria que podemos disfrutar en Antena 3 han podido ver cómo Tasio hace todo lo que está en su mano para buscar una solución respecto a los trabajadores de la fábrica. Todo ello mientras Manuela se queda completamente sin palabras al ver a Gaspar, y todo porque lo ve distinto por los consejos de don Agustín. En cuanto a Marta, intenta hacer caso a los consejos de doña Clara, pero no está sola y sus secretos podrían llegar a salir a la luz en cualquier momento. Begoña, por su parte, estalla tras la presión y, en respuesta, recibe una amenaza más que definitiva. Parece que todo se ha complicado de forma completamente sorprendente, a la par que radical.

¿Qué sucede en el capítulo 472 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 8 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a tener la oportunidad de ver cómo María se encuentra con uno de los mayores secretos de uno de los De la Reina, mientras que Gabriel confiesa un secreto que había guardado siempre. Es más, al hablar con María, ella le propone un intercambio de favores que podría llegar a beneficiar a ambos.

En cuanto a Joaquín, recibe una inesperada oferta y tiene que tomar una decisión al respecto, mientras que Andrés se ve las caras con una persona que podría ayudar a cambiar la situación de la familia. Cristina, por su parte, comunica a Cloe y Gabriel su inesperada decisión respecto a quién será su representante tras su adiós.

Pelayo, entre confesiones, se sincera como nunca. Es por eso que se arma de valor para tomar una decisión que lo cambia todo. En cuanto a Marta, no tiene reparos a la hora de mentirle sobre un asunto de gran importancia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.