Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 5 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 470 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, finalmente, Damián se entera de la nueva oportunidad laboral de Cristina. Tanto es así que no ha dudado en hacerle una propuesta, pero no es el único que ha pensado en ello. Tasio se ha visto sorprendido al recibir una inesperada respuesta de los trabajadores de la fábrica respecto a las ofertas de trabajo. Marta se entera del encuentro de Pelayo.

Dadas las circunstancias, doña Clara les pide que tomen decisiones que, desde luego, van a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Todo ello mientras María se hace preguntas por la decisión de Pelayo. Inevitablemente, tras hablar con él, se queda con la mosca detrás de la oreja. Gabriel se sincera como nunca con María respecto a sus sospechas, puesto que cree que Begoña le ha descubierto. Para salir de dudas, se decide a comprobarlo. Un hecho verdaderamente inquietante ocurre con Julia, por lo que toda la familia no puede evitar alarmarse, como nunca, respecto a esta situación. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 471 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 7 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la preocupación por Julia aumenta de forma considerable. Tanto es así que saltan las alertas en la familia De la Reina. Cristina, por su parte, ofrece a Irene que la represente, pero a ella se le ocurre otra idea completamente diferente.

En cuanto a Tasio, hace todo lo que está en su mano para buscar una solución con respecto a los trabajadores de la fábrica. Manuela se sorprende al ver a Gaspar. De hecho, lo ve distinto por los consejos de don Agustín. Marta hace todo lo que está en su mano para hacer caso a los consejos de doña Clara, pero no está sola.

Es más, sus secretos podrían llegar a salir a la luz. Begoña, por su parte, estalla tras la presión ejercida sobre ella. En respuesta, recibe una amenaza más que definitiva que podría marcar un antes y un después en su día a día. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes en Antena 3.