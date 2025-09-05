Jorge Javier Vázquez genera todo tipo de reacciones con su nuevo rostro: «¿Pero qué se ha hecho?»

Supervivientes All Stars 2025 ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial. El pasado jueves, 4 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la primera gala del popular reality de supervivencia. Un estreno muy esperado donde se pudo ver la llegada de los concursantes a Honduras. Y es que, como es bien sabido por todos, esta versión del formato reúne a supervivientes de ediciones pasadas para volver a ponerlos a prueba. Una aventura que, como no podía ser de otra manera, es capitaneada por Jorge Javier Vázquez. Pues, el presentador catalán ha logrado convertirse en uno de los indispensables de los realities de Mediaset España.

La gala dio comienzo en riguroso prime time. Por ello, y como suele ser habitual, Jorge Javier Vázquez realizó su entrada triunfal, rodeado de luces, música y aplausos. De esta manera, el comunicador volvió a pisar un plató de televisión tras haber disfrutado de sus merecidas vacaciones de verano. Pero, por lo que se pudo ver, el catalán no solo se ha tomado los días libres para viajar y disfrutar del buen tiempo. El rostro del de Badalona no ha dejado indiferente a los espectadores de la cadena. Pues, aun llevando gafas de sol, el cambio era más que evidente.

Vestido de blanco, con el pelo rubio platino y con gafas de sol, Jorge Javier Vázquez se presentó en el plató para dar comienzo a la gala de Supervivientes All Stars. Una elección de vestuario donde se pudo apreciar el tono moreno de su piel, el cual ha adquirido durante sus vacaciones. Una llegada que ha ejecutado con una sonrisa en la cara y confesando sentirse muy ilusionado de ser el maestro de ceremonias de esta nueva edición.

Sin embargo, por mucho que intentó pasar desapercibido con sus gafas de sol, la hinchazón de su rostro era más que evidente. Según se ha comunicado en algunos medios de comunicación, el catalán habría aprovechado sus vacaciones para realizarse algún retoque estético. Pues, el objetivo de ello sería comenzar la nueva temporada televisiva con un rostro más rejuvenecido y fresco.

Un pequeño cambio que no ha pasado desapercibido por los espectadores de Supervivientes All Stars. De hecho, muchos usuarios de redes sociales han querido comentar el cambio del presentador. «¿Pero qué se ha hecho?», es la pregunta más repetida en X. Eso sí, algunos internautas han recurrido al humor para hablar del cambio en el rostro de Jorge Javier Vázquez. Realizamos un breve repaso.

Los retoques estéticos de Jorge Javier Vázquez

No es la primera vez que el catalán, de 55 años, decide pasar por el quirófano. En el 2022, le contó a Lecturas que se había realizado «unos retoques en el cuello». Asimismo, un año después pasó por quirófano para hacerse «una blefaroplastia». «A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno», confesó a la revista.