‘Supervivientes All Stars 2025’: ¿quiénes fueron los concursantes nominados ayer, jueves 4 de septiembre?

La pasada noche del 4 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Supervivientes All Stars 2025. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Pero, ahora han traído de vuelta la edición legendaria, donde los mejores concursantes que han pasado por el formato se reúnen en los Cayos Cochinos para luchar por la victoria. Una aventura que presentará una duración más corta que las ediciones normales, pues, de momento, han indicado que durará septiembre y octubre. Eso sí, como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez vuelve a capitanear el barco como maestro de ceremonias.

La primera gala de Supervivientes All Stars 2025 ha estado repleta de novedades. Pues, además de presentar a los concursantes oficiales, ver el regreso de Montoya al plató y ser conocedores de algunas novedades. También se reveló el conflicto con comunidades locales que mantienen un pulso con las autoridades hondureñas. Una situación que ha puesto entre la espada y la pared a la organización del programa. Pues, han tenido que cambiar por completo la escaleta prevista. «Problemas de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra Playa de Juegos se ha visto alterada. Respetamos su forma de expresarse, pero no nos rendimos. Ese es el espíritu de Supervivientes», dijo Jorge Javier Vázquez.

Pero, una gala de Supervivientes no puede concluir sin una ceremonia de nominaciones. Por ello, en esta ocasión y a pesar de las adversidades, así ha sido. Los concursantes revelaron el nombre del participante con el que menos habían simpatizado durante estos días y que, por lo tanto, preferían ver de regreso a España.

Con Alejandro Albalá como líder del grupo y, por lo tanto, con la opción de nominar de manera directa, la organización del reality dio paso a las nominaciones en la Palapa. Fani Carbajo e Iván González fueron los primeros en revelar el nombre de nominado. De esta manera, la ex participante de La isla de las tentaciones nominó a Kike Calleja y el influencer hizo lo propio con Fani.

Los siguientes en dar su voto fueron Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez. Ambas lo tuvieron claro y nominaron a Fani. Pues, no estuvieron de acuerdo con la disputa que se generó horas antes. Gloria Camila, por su parte, sentenció a Noel. Luego, Rubén Torres nominó a Sonia Monroy. «Es la única que no ha hecho la prueba», se justificó.

Carlos Alba dio su voto y nominó también a Noel. Pero, no fue el único. Kike Calleja también dio un voto al canario. Jessica Bueno nominó a Sonia Monroy y esta última hizo lo propio con ella. Un movimiento con el que dejaron claro que no compartían la mejor relación del grupo.

Primeros nominados de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Miri Pérez-Cabrero nominó a Carlos. Luego, para concluir, Noel Bayarri y Tony Spina sentenciaron a Kike Calleja. Por lo tanto, los nominados del grupo fueron claros: Fani, Kike y Noel. Pero, todavía quedaba por conocer el nombre del nominado del líder.

Alejandro Albalá, como líder, se sinceró con su voto. «Porque sí, porque me ha venido a la cabeza. No por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria», dijo. De esta manera, Fani, Kike, Noel y Gloria Camila son las celebridades que se disputan su permanencia en el concurso.