A qué hora empieza ‘Supervivientes All Stars 2025’ y dónde verlo en TV y online

Ha llegado el gran día. Tras anunciarse su regreso el pasado mes de junio, por fin, los espectadores de Mediaset España serán testigos del estreno de Supervivientes All Stars 2025. El popular formato de supervivencia vuelve, pero lo hace de la mano de celebridades que ya estuvieron en su día en Honduras. Ahora, tienen una nueva oportunidad de demostrar por qué fueron algunos de los mejores de su edición. Un nuevo reto televisivo donde algunos de los concursantes confirmados volverán a la televisión tras años alejados de las cámaras. Por ello, la gran pregunta es la misma. ¿Quién será el superviviente que tomará el relevo de Marta Peñate y se convertirá en el ganador de la edición?

En esta ocasión, la organización ha vuelto a ponerse manos a la obra para presentarle al público un cast inigualable. Y lo han conseguido. Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres son algunos de los fichajes de este año. Lejos de quedar ahí, a ellos se unirán Miri Pérez Cabrero, Noel Bayarri, Alejandro Albalá, Tony Spina y Adara Molinero. Una lista de celebridades que prometen ir a por todas y que no dejarán indiferente con su paso en la isla.

Ejecutando el mismo modus operandi de cada edición de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez será el encargado de ponerse al frente de las galas principales. Por su parte, Sandra Barneda se hará cargo de los debates y, desde Honduras, Laura Madrueño abordará toda la actualidad de la edición y de lo que ocurra en los Cayos Cochinos. Una cobertura al completo con la que le proporcionarán al espectador toda la información necesaria para estar al día de lo acontecido.

Asimismo, y como es habitual en la primera gala, los espectadores tendrán una primera toma de contacto con el concurso. De esta manera, la organización realizará una presentación de los nuevos concursantes. Pero, eso no será todo, también se verá la formación por equipos, las islas en las que vivirán y los icónicos saltos en helicóptero. Una travesía que promete dar mucho contenido durante las próximas semanas.

¿Cómo ver ‘Supervivientes All Stars 2025’ en tv y online?

Este jueves, 4 de septiembre, los espectadores de Telecinco serán testigos del estreno de Supervivientes All Stars 2025. Una primera gala que comenzará a partir de las 22:00 horas (hora antes en el archipiélago canario). Por lo tanto, para poder verlo tan solo será necesario tener sintonizado dicho canal en la televisión. Pero, en el caso de no disponer de este tipo de dispositivo, que no cunda el pánico.

Gracias a la app de Mediaset Infinity, los usuarios tienen la oportunidad de ver los contenidos del grupo de comunicación desde cualquier dispositivo móvil. Para poder disfrutar de ello, tan solo será necesario descargarse la aplicación o acceder a ella a través de la página web oficial. Será entonces cuando habrá que registrarse con un usuario y contraseña.