El edificio que fue teatro, iglesia y prisión, ahora resuena con aplausos como nunca antes

El Teatro Español, ubicado en un edificio que ha sido teatro, iglesia y prisión a lo largo de los siglos, ha presentado oficialmente la temporada 2025-26, y la dirección artística del teatro, se perfila como una de las más sólidas y coherentes de los últimos años. La temporada reúne grandes nombres de la escena española (Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove, Juan Diego Botto, Mario Gas, Irene Escolar o Ginés García Millán) y propone una reflexión constante sobre la identidad, el poder, la memoria histórica y las tensiones sociales.

«La historia del Teatro Español de Madrid comienza el 21 de septiembre de 1583, momento en el que tiene lugar su primera representación, y continúa hasta el día de hoy, convirtiéndose así en el teatro más antiguo del mundo en cuanto a representación continuada se refiere. Acercarse al Teatro Español en la actualidad es entrar en un edificio único en cuanto a su historia, vida, anécdotas y actualidad», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

Teatro Español, el edificio con más historia de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director artístico del Teatro Español, Eduardo Vasco, presentaron la programación para la temporada 2025-26, que arrancó el pasado 7 de octubre. «El teatro es una conversación viva sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser», afirmó la vicealcaldesa.

Programación de la temporada 2025-26

En la Sala Principal, el año se abre con la reposición de «Luces de bohemia», de Ramón María del Valle-Inclán, que se representará entre enero y marzo de 2026. Considerada una de las obras fundamentales del teatro español del siglo XX, el esperpento vuelve al escenario con toda su carga crítica y su mirada deformada sobre la realidad social y política del país.

Entre marzo y abril llega «Malquerida», de Jacinto Benavente, dirigida por Natalia Menéndez y protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón. El drama rural, centrado en las pasiones ocultas, los silencios impuestos y la violencia emocional, ofrece una lectura profunda sobre el deseo y el poder en una comunidad cerrada.

La programación continúa con «Una noche sin luna», escrita e interpretada por Juan Diego Botto, a partir de textos de Federico García Lorca. Entre abril y mayo, el montaje propone un recorrido poético y político por la vida y el pensamiento del autor granadino, combinando palabra, memoria histórica y reflexión sobre la libertad, la censura y el compromiso artístico.

El cierre del ciclo en la Sala Principal lo pone «La escopeta nacional», adaptación teatral del universo creado por Rafael Azcona y Luis García-Berlanga, dirigida por Juan Echanove. Entre junio y julio, la sátira mordaz sobre las élites económicas y políticas del tardofranquismo se traslada al escenario con humor ácido y un tono que conecta directamente con la actualidad, demostrando la vigencia del legado berlanguiano.

La Sala Pequeña Margarita Xirgu refuerza en 2026 su identidad como espacio de riesgo, introspección y protagonismo actoral. El año comienza con «Noche», versión escénica sobre textos de Alejandro Sawa, que se representará entre enero y febrero.

Entre febrero y marzo se presenta «El nudo gordiano», de Johnna Adams, con dirección de Israel Elejalde. Este intenso duelo psicológico aborda las relaciones familiares, los secretos y las heridas del pasado, planteando un conflicto emocional de gran densidad dramática.

La temporada avanza con «Tras el ensayo», de Ingmar Bergman, dirigida por Ernesto Caballero, entre abril y mayo. El texto del cineasta sueco propone una reflexión metateatral sobre la creación artística, la memoria y la compleja relación entre maestro y discípula.

Entre mayo y junio llega «Hamlet.01», de Sergi Belbel, con Enric Cambray. Esta reinterpretación fragmentaria del clásico de Shakespeare propone una mirada contemporánea, irónica y lúdica sobre uno de los personajes más emblemáticos de la historia del teatro. El cierre de la temporada en esta sala lo pone «Farsa y licencia de la reina castiza», de Valle-Inclán, dirigida por Ana Zamora, entre junio y julio, recuperando el tono grotesco y crítico del autor gallego.

El Salón de los Balcones Andrea D’Odorico se consolida en 2026 como un espacio dedicado al formato pequeño, la recuperación patrimonial y la autoría femenina. Entre enero y febrero se representa «Cumpleaños», de Luisa Carnés, una obra que rescata la mirada social y feminista de una de las escritoras más relevantes del siglo XX.

A continuación, entre febrero y marzo, llega «Confidencias de artistas», de Carmen de Burgos, una propuesta que combina literatura y escena para reflexionar sobre la identidad, la creación artística y la condición femenina. Entre marzo y abril se presenta «Cartas de mujeres», de Jacinto Benavente.

El ciclo continúa con «Tormenta», de August Strindberg, entre abril y mayo, una obra intensa que indaga en las relaciones de poder y el conflicto psicológico en la pareja. Finalmente, el Salón de los Balcones cierra la temporada con «Crónica de un mal español», inspirada en textos de Luis García-Berlanga, entre junio y julio.