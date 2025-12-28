La investigadora vetada por la OCB por sionista planta cara: dará una charla en Manacor sobre antisemitismo

La investigadora y doctora en Historia, Laura Miró, vetada por la OCB por sionista planta cara y dará una charla en Manacor sobre antisemitismo, tras ser cancelada la que estaba anunciada en la misma localidad, por la citada entidad separatista el día 3 del presente mes de diciembre.

Una acusación que hizo público Arran, otro colectivo del mismo perfil secesionista, que tildó a la doctora Miró como «una persona abiertamente sionista que usa el antisemitismo para justificar el exterminio del pueblo palestino» haciendo un llamamiento a «no ceder ningún espacio al sionismo».

La cancelación de esa conferencia que llevaba por título El antisemitismo contemporáneo en Mallorca y sus repercusiones en la comunidad xueta por parte de la dirección de los separatistas de la OCB, provocó la dimisión en bloque de la delegación de esta entidad en el municipio de Manacor.

Sin embargo, lejos de amilanarse, Miró impartirá la vetada conferencia el próximo 28 de enero de 2026 en la misma localidad de Manacor.

En esta ocasión el acto ha sido organizado por una plataforma ciudadana y tendrá lugar en el Jordi des Recó. Presentarán a la ponente las doctoras Empar Isabel Boch Sans y Bàrbara Duran Bordoy.

Los convocantes además de animar a asistir a la misma a «todos los que os interesa la historia de Mallorca y la historia y evolución de los Xuetas en Mallorca», proclaman que «todo el mundo será bienvenido».

Una actitud a favor de la libertad de expresión, que está en las antípodas de lo que colectivos pro-Hamás como Ciutadans per Palestina afirmaron el día en el que se hizo efectivo el veto a Miró. Esta entidad no tardó en celebrar el boicot a la investigadora, aplaudiendo que Mallorca «ha vuelto a demostrar que es antisionista».

«De la misma manera que ninguna institución invitaría a ponentes que hacen apología del nazismo, ninguna institución debe invitar a altavoces del sionismo que niegan y ridiculizan el asesinato de centenares de niños palestinos», afirmó en un comunicado sin pudor alguno este colectivo.

La historiadora e investigadora se mostró sorprendida acerca de la decisión de la OCB, en especial, porque nadie la avisó de nada.

Según expresó Miró en redes sociales «me invitan y lo anulan. Trabajas en una presentación para nada. Gracias, OCB, creo que nunca me había pasado esto. Espero que no me volváis a llamar», escribió.

Además, indicó que nadie de la entidad le dio una explicación. «No han tenido ni el coraje de llamarme. Me he enterado por Facebook, que ni siquiera tengo», afirmó.

La única en dar explicaciones sobre lo ocurrido fue la presidenta de la delegación de la OCB en Manacor, Cristina Salom, quien manifestó que la polémica decisión fue tomada después de recibir quejas de socios y otras personas.

«Hemos considerado que no queríamos abrir un melón que no se puede abrir por muchas razones. Hemos escuchado y recogido estas opiniones y por eso hemos decidido cancelarlo», explicó.

Ahora la investigadora cancelada por los separatistas de la OCB, podrá ofrecer la conferencia gracias a una plataforma ciudadana que no ha dudado en plantar cara a una entidad separatista subvencionada ampliamente con fondos públicos en Cataluña y Baleares.