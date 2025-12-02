El Govern ve «el fin del sectarismo» en la retirada de las subvenciones a los separatistas de la OCB

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, ha quitado hierro a la eliminación de las ayudas dirigidas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua en los presupuestos del Consell de Mallorca para 2026.

«Soy muy respetuoso con las competencias y las negociaciones que se llevan a cabo. Me parece bien que las ayudas se den por libre concurrencia y por convocatoria pública. En la Conselleria que tengo el honor de presidir hacemos lo mismo», ha dicho.

La diputada socialista Amanda Fernández le ha preguntado durante el pleno del Parlament de este martes por su opinión acerca de la eliminación de las ayudas a las entidades que fomentan el uso del catalán, algo que ha considerado que fue una exigencia de Vox y que «no había pasado nunca».

«Las ayudas se darán a quienes se presenten a las convocatorias. No habrá ningún retroceso en materia de lengua», ha garantizado el conseller, para añadir que «el tiempo de las imposiciones y el sectarismo» se ha acabado.

Bauzà, sin embargo, ha sostenido que los socialistas le hacen un «flaco favor a la lengua» cuando «buscan continuamente el enfrentamiento y quieren sacar rédito».

Fernández, por su parte, ha considerado que la «libre concurrencia» solo la aplican «para quien no le gustan» y que el Govern mueve sus «líneas rojas» dependiendo de sus intereses en cada momento.

¿Y cuál es la política lingüística del PP? Eliminar ayudas a entidades que fomentan la lengua propia y destinar 3,7 millones al plan de segregación lingüística», ha zanjado la socialista.

Se trataba de subvenciones a dedo, calificadas oficialmente como nominativas dado que no había libre concurrencia de otros colectivos ni concurso público y cuya concesión contaba con la negativa de Vox a concederlas. Esto obligaba al PP a sacarlas adelante con el apoyo de los partidos de izquierda y de los separatistas de Més.