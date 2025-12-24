Jorge Jurado, Currito de ‘Los Serrano’, ha sido padre: «Si he sido el hijo de España…»

Jorge Jurado es un nombre que para muchos no les dirá nada, pero se trata del actor que dio vida a Currito, el personaje que interpretaba en la mítica serie Los Serrano, de Telecinco. Durante años los espectadores le pudimos ver crecer en pantalla, pero en todo momento fue siempre el hijo pequeño de Diego Serrano, ya que el final de la comedia llegó cuando estaba comenzando su adolescencia. Muchos siguen teniendo esa imagen de niño, pero lo cierto es que hace 17 años de su final, por eso su vida ha cambiado mucho, tanto que ya es padre, noticia que él mismo ha confirmado.

Después de Los Serrano pasó por Los Protegidos, otra serie que quedó en el recuerdo de millones de personas (y que este 2025 ha regresado en Atresplayer), pero desde ese momento retomó sus estudios y volvió a ser un chico más de la localidad madrileña de Móstoles, donde sí que es muy conocido.

Aunque está alejado de los medios de comunicación tradicionales, sí que continúa ligado a las redes sociales, siendo streamer en Twitch, plataforma en la que emite de lunes a viernes de 16:00 h a 18:00 h de forma continuada. Además, tal y como anuncia en sus redes, también es informático, profesión que le ocupa lejos de las cámaras.

Convertido en estrella del streaming (cuenta con más de 20.000 seguidores), poco se sabe de su vida privada. Aunque aparece mucho ante sus seguidores, lo cierto es que no comparte momentos con su pareja, por lo que la noticia de que ha sido papá es una sorpresa enorme.

Con una foto en la que aparece agarrando las manitas a sus dos pequeños, ya que ha sido padre por partida doble, confirma este ‘regalo’ de Navidad anticipado y que hará que estas fechas sean todavía más especiales.

«A Héctor y David. Bienvenidos a este maravilloso mundo, a veces loco y con poco sentido, pero divertido y apasionante en todas sus etapas. Gracias por hacernos tan felices, gracias por todo lo que nos estáis dando y todo lo que nos daréis en el futuro. Espero siempre estar a la altura de vuestras expectativas, ya que vosotros ya lo estáis de las mías, os quiero muchísimo. Ser papá es una aventura que ahora me toca vivir al lado de la mejor madre que podría imaginar para mis peques. Si alguna vez he sido el hijo de España, dejadme ahora ser el papá de estos dos nenes», así lo ha anunciado en un texto que sirve de comunicado.