‘Los protegidos: Un nuevo poder’: ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie de atresplayer?

La familia Castillo Rey vuelve a la televisión. Los protegidos se ha convertido en una de las producciones españolas más queridas y legendarias de nuestra generación. Y es que, desde que aterrizó en la parrilla televisiva, allá por el 2010, muchas han sido la personas que han caído rendidas ante esta poderosa historia. Un éxito sin precedentes que no solo provocó su renovación por tres temporadas. En el 2021, Atresmedia la trajo de vuelta para cumplir los deseos de los fans. Una apuesta completamente exitosa, pues su historia ha continuado desde entonces. Por ello, este 2025 no podía concluir sin nuevos episodios de nuestra familia poderosa favorita. Ahora sí, llega Los protegidos: Un nuevo poder.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero vuelven a la pequeña pantalla y lo hacen para traer de regreso a sus queridos personajes. Una nueva aventura donde los fans podrán ver el fichaje de las nuevas incorporaciones. Pero, también, el regreso de algunas de sus figuras más recordadas. Y es que, para alegría de todos, Angie Cepeda vuelve a ponerse bajo la piel de Jimena. Un regreso que no ha dejado indiferente a nadie, pues su personaje abandonó la serie, de manera completamente emotiva, en la primera temporada.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Los protegidos: Un nuevo poder’?

Atresmedia lo tiene todo preparado para el estreno de Los protegidos: Un nuevo poder. Por ello, y tras semanas de anuncios y adelantos, han dejado claro que la ficción aterriza con su nueva temporada este 14 de diciembre. La mejor manera de comenzar la época navideña. Pues, los fans serán testigos de capítulos donde sus protagonistas también viven la magia de la Navidad, literalmente.

Los protegidos: Un nuevo poder se podrá ver exclusivamente en atresplayer, la plataforma de pago del grupo de comunicación. Un estreno muy esperado que llega de la mano de cinco capítulos. Nuevas entregas que verán la luz de manera semanal y que prometen no decepcionar a los seguidores del formato. Pues, tal y como los mismos actores han revelado, hay una gran evolución y madurez en sus personajes.

¿De qué trata ‘Los protegidos: Un nuevo poder’?

Tal y como se ha podido saber, un nuevo enemigo pondrá en peligro la estabilidad y armonía de la familia Castillo. Max es un joven con poderes que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad. Una situación de la que serán testigos Sandra, Culebra, Lucas, Carlos y Lucía. Pero, además, ellos deberán hacer frente a sus luchas personales y familiares.

De esta manera, en el primer episodio de la temporada, el público podrá ver cómo los protagonistas deciden ir a Madrid por Navidad. Después de un año salvando el mundo en la organización ADN, ansían tener un momento de calma en familia. Pero, el encuentro navideño no será el esperado. Pues, los malos nunca descansan. Todo ello mientras cuentan con la compañía de la queridísima Rosa Ruano, la vecina más informada del barrio.