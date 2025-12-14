Fuertes lluvias amenazan la Navidad en Cataluña: METEOCAT avisa de la que va a caer en los próximos días

Meteocat avisa de las lluvias que van a caer en los próximos días, esta Navidad en Cataluña puede estar marcada por esta terrible previsión del tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor con una serie de novedades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden ser especialmente complicados de ver llegar, el norte del país será una de las zonas más afectadas por estos cambios.

De un ambiente relativamente estable, vamos a pasar a un giro radical que, sin duda alguna, deberemos ver llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a una novedad importante que, sin duda alguna, podremos visualizar de una forma muy diferente a como esperaríamos. Estaremos pendientes de este giro que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que será esencial. La que va a caer en los próximos días puede ser la antesala de lo que viviremos en una Navidad en la que los desplazamientos pueden estar marcados por lo que está por llegar.

Meteocat avisa de la que va a caer en los próximos días

En los próximos días va a caer una lluvia intensa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la inestabilidad dará paso a un giro radical en el tiempo. De unas jornadas en las que las temperaturas han ascendido hasta unas cifras realmente sorprendentes, hasta lo que tenemos por delante.

Esta semana es la última de muchos, es el momento en el que podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos visualizar de una forma muy diferente. Estaremos a merced de un cambio de ciclo que nos sumergirá en lo peor de unas cifras que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver en breve.

Las próximas horas pueden ser claves, a la hora de estar pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que señale esta novedad que sería típica de estos días que nos están esperando. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Cataluña será una de las zonas más afectadas por estas precipitaciones que empezarán antes de lo esperado.

Estas fuertes lluvias llegarán por Navidad

Es importante estar preparados para lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas. Llega un importante cambio que puede convertirse en una realidad en las próximas horas. Un giro radical que puede acabar siendo un cambio destacado en estas horas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el litoral y el prelitoral, nuboso con precipitaciones débiles avanzando de sur a norte por la tarde; en el resto, cielo poco nuboso aumentando a intervalos nubosos a últimas horas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo. En el litoral, viento del nordeste moderado, rolando a este al final del día; en el resto, viento flojo de dirección variable».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia. Predominarán cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste. En el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal. Con incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste. Es probable que sean fuertes o muy fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, donde podrán ser torrenciales, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1800-2000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia. Nieblas matinales en interiores de Galicia, centro norte peninsular y tercio oriental, localmente persistentes. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos. Mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio. Predominio de vientos de componente este en el resto del país. Se esperan moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico. Se darán intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes. En el resto serán en general flojos».