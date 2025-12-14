Alerta roja de la AEMET en Valencia por lluvias e inundaciones, en directo | Última hora de la borrasca Emilia y cortes de tráfico
El litoral de Valencia entra en el nivel máximo de riesgo por lluvias torrenciales, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las autoridades piden extremar las precauciones este domingo, 14 de diciembre, y evitar desplazamientos por los estragos que puede causar la borrasca Emilia en las próximas horas. La AEMET prevé precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.
Ante la gravedad de la situación, la pasada noche del sábado Protección Civil envío un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población en las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, con recomendaciones de seguridad y avisos sobre el riesgo meteorológico.
El presidente de la Comunidad Valenciana pide precaución
El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido «máxima precaución» y que todos sigan «las recomendaciones y la información en canales oficiales».
«En contacto permanente desde ayer con el conseller de Emergencias e Interior ante el episodio de lluvias intensas previsto hoy en la provincia de Valencia, que ha supuesto la activación de la alerta roja en el litoral a partir de las 12:00h. También he hablado con la ministra para la Transición Ecológica. Hoy a las 11:00h mantendré una videoconferencia con el conseller de Emergencias y su equipo, para ser informado sobre los avances de la reunión de coordinación que se celebra en L’Eliana. Seguimos pidiendo máxima precaución y seguir las recomendaciones y la información en canales oficiales», ha escrito el dirigente político a través de sus redes sociales.
Sin incidencias en Andalucía
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha publicado en sus redes sociales que no se han registrado incidencias durante la noche de este domingo.
«Noche SIN incidencias destacadas a causa de borrasca Emilia en Andalucía. Seguimos muy pendiente de su evolución Activos: Aviso rojo por lluvias en Valle del Almanzora y Los Vélez Almería Aviso naranja en zonas de Granada y Almería», han informado.
Mensajes de Es-Alert a la población
Este sábado varias zonas de Almería, Valencia y Castellón recibieron mensajes de Es-Alert advirtiendo sobre el peligro de inundaciones provocado por las lluvias.
«Ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por la AEMET, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de las zonas afectadas: todo el litoral de la provincia de Valencia. Se solicita máxima precaución ante este aviso que dará inicio a las 12:00 horas de mañana 14 de diciembre. El resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos», ha publicado Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana en sus redes sociales.
¿Dónde está lloviendo más?
La localidad que más lluvias ha sufrido ha sido la Font d′en Carròs , donde se han llegado a superar los 144 litros por metro cuadrado en las últimas horas. Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), le siguen Potries (88,1 l/m2); Ondara (81 l/m2); Beniflà (80 l/m2) y Oliva (78,6 l/m2).
Dénia empieza a sufrir las primeras inundaciones
Dénia registra las primeras inundaciones y tiene ya siete carreteras cortadas al tráfico debido a las fuertes lluvias. A las 9.25 horas se había inundado la zona del camino del cementerio, a la altura de Clínica la Glorieta, y el área de la avenida de València, a la altura de la gasolinera. Los accesos afectados de Dénia son:
- Camí fondo
- Barranc Alberca
- Camí Gandia (a la altura de la carreterea Alcalalí-Sant Pere)
- Marineta Casiana
- Camí la Bota
- Camí Llavador
¿Hasta cuándo va a durar la alerta roja en Valencia?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja para el litoral de la provincia de Valencia. Esta emergencia comenzará a las 12 horas de este domingo y se prolongará hasta las 6:00 horas del lunes 15 de diciembre.