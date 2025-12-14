Alerta roja de la AEMET en Valencia por lluvias e inundaciones, en directo | Última hora de la borrasca Emilia y cortes de tráfico

El litoral de Valencia entra en el nivel máximo de riesgo por lluvias torrenciales, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las autoridades piden extremar las precauciones este domingo, 14 de diciembre, y evitar desplazamientos por los estragos que puede causar la borrasca Emilia en las próximas horas. La AEMET prevé precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

Ante la gravedad de la situación, la pasada noche del sábado Protección Civil envío un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población en las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, con recomendaciones de seguridad y avisos sobre el riesgo meteorológico.