La borrasca Emilia revienta en Andalucía a partir de hoy y la AEMET avisa: alerta amarilla y naranja por lluvias muy fuertes

Se activa la alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias en Andalucía, la borrasca Emilia revienta el fin de semana. Los amantes de las actividades al aire libre deberán empezar a prepararse para lo peor, llega un marcado cambio de tendencia que puede hacer que estemos pendientes de un cielo que nos trae importantes novedades. Tendremos que empezar a ver llegar este cambio que afectará esta comunidad autónoma de lleno.

Andalucía será una de las zonas más afectadas por un cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Deberemos empezar a pensar en un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a una serie de actividades que pueden quedar especialmente afectadas por esta situación del todo inesperada. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que las actividades al aire libre pueden reducirse con la llegada de un cambio de tendencia que pueden ser la que nos afectará de lleno. Será mejor que nos empecemos a preparar con ciertas novedades que pueden convertirse en estos días en los que el tiempo puede ser protagonista.

Andalucía se prepara para recibir la borrasca Emilia

La borrasca Emilia se ha convertido en la gran amenaza de los expertos del tiempo, en los que parecerá que el tiempo se convierte en una dura realidad en estos días de fin de semana. Será mejor que nos preparemos para lo peor con un cambio de tiempo que puede ser especialmente complicado de asumir.

Con ciertos elementos que pueden afectarnos de lleno, será el día en el que tendremos que ver como se activan las alertas por un problema que irá en aumento. Es hora de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de apostar claramente por algunos elementos que pueden afectar nuestra seguridad. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede hacernos pensar en lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas.

Andalucía se prepara para recibir este cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una forma muy diferente. El tiempo se acaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de estos días en los que la inestabilidad va ganando terreno.

Se activa la alerta amarilla y naranja de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar las alertas ante lo que está a punto de pasar. Son días de cambios y de ver llegar ciertos elementos que acabarán siendo tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación que puede afectarnos de lleno.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos en general muy nubosos, acompañados de chubascos en el tercio occidental y extremo oriental; más intensos en el área del Estrecho y en el litoral atlántico, donde se espera que sean persistentes y ocasionalmente fuertes y tormentosos. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable. Vientos entre flojos y moderados de componente este. Levante fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Chubascos persistentes en el área del Estrecho y el litoral atlántico, ocasionalmente fuertes y acompañados de tormentas. Rachas ocasionalmente muy fuertes de levante en el litoral mediterráneo y en el Estrecho. Descenso notable de las máximas en el extremo occidental».

El tiempo será también protagonista en estos días: «Se prevé un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia en torno a Marruecos. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con una tendencia a ir despejando en la mitad norte peninsular a excepción de en áreas mediterráneas. Se darán precipitaciones en Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, poco probables en Cataluña. Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes y persistentes y con tormenta se esperan en Málaga y especialmente en Cádiz y Ceuta, donde localmente se podrían acumular más de 100 litros. Con baja probabilidad también podría darse algún acumulado significativo en puntos del sureste, así como alguna lluvia débil en el Cantábrico occidental. Los chubascos también se prevén fuertes, persistentes y con tormenta en Canarias, en especial en vertientes norte de las islas montañosas. Cota de nieve: 1700/2000 metros en Canarias, pudiendo descender locamente a los 1400 m y con acumulados significativos en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios este y norte peninsulares. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental de la Península, localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular».