La AEMET se adelanta a Jorge Rey y avisa por lo que llega hoy a Madrid: giro radical en el tiempo

Jorge Rey se queda atrás, la AEMET se adelanta y avisa por lo que llega hoy a Madrid, un importante giro radical que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar siendo una realidad en estas jornadas en las que el tiempo puede ayudarnos a organizar el fin de semana. Los planes de estos días se verán ampliamente avalados por una previsión del tiempo que tiene un claro protagonista.

Después de estos días de diciembre en los que el tiempo ha cambiado más de lo que nos imaginaríamos. Afrontamos, el que para muchos será, el último fin de semana de este año laboral, empiezan los días de descanso de aquellos que han estado estudiando durante todo el año y de sus familias o aquellos que han podido organizar sus vacaciones a partir de esta fecha. Este fin de semana es un punto de inflexión que debemos tener en cuenta algunas situaciones del todo inesperadas. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Llega un giro radical en el tiempo en Madrid

Este mes de diciembre tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia respecto a meses anteriores, con un invierno que parece que se adelanta a todo y a todos. Tocará empezar a visualizar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más.

Con la mirada puesta a un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar a toda velocidad. Será el momento de ver qué es lo que pasa en una capital de España que se prepara para lo peor, sabiendo que, en breve, puede llegar una marcada nueva tendencia para todos.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los espacios de buen tiempo que tenemos, esa estabilidad que parece que se escapa por momentos, acabará marcando unas jornadas cargadas de actividad y de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará empezar a estar muy pendientes de la previsión del tiempo.

Es hora de visualizar lo que puede pasar en estos días en los que la estabilidad acabará siendo la gran protagonista. Antes de que Jorge Rey se pronuncie, la AEMET no duda en dar estos datos claves.

La AEMET se adelanta a Jorge Rey

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos evolucionando a poco nubosos durante la tarde. De madrugada, no se descartan brumas y nieblas en cumbres. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso en la mitad oeste y sin cambios en el resto. Viento flojo del noreste».

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Se prevé un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia al suroeste de la Península. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con una tendencia a ir despejando en la mitad norte peninsular a excepción de en áreas mediterráneas. Se darán precipitaciones en Canarias, Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, poco probables en Cataluña. Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta se esperan en Canarias, Málaga y especialmente en Cádiz, Ceuta y norte de las islas Canarias montañosas donde localmente se podrían acumular más de 100 litros. Con baja probabilidad también podría darse algún acumulado significativo en puntos del sureste, así como alguna lluvia débiles en el Cantábrico occidental. Cota de nieve: 1700/2000 metros en Canarias, pudiendo descender locamente a los 1400 m y con acumulados significativos en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios este y norte peninsulares. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental de la Península, localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el entorno del Estrecho y en Canarias, pudiendo sobrepasar localmente los 100 litros y que serán en forma de nieve con acumulados significativos en cumbres de las islas. Rachas muy fuertes de viento de componente norte en Canarias, también probables de levante en el Estrecho y Alborán».