La AEMET lo confirma: la nieve llega a estas zonas de España a partir de esta hora y pide usar cadenas

La nieve llega a estas zonas de España a partir de esta hora se pide usar cadenas y la AEMET lo confirma. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a prepararse para un invierno en el que las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Tocará saber en todo momento qué pasará en breve con ciertas novedades que llegan para advertirnos de lo que realmente puede acabar pasando en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos conocer. Es hora de apostar claramente por un cambio que llegará en breve y puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas en las que todo es posible. La nieve acabará siendo protagonista de estas zonas de España.

Lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una nueva advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor.

Uno de los elementos más temibles de estas jornadas en las que empezamos a ver llegar el invierno es, sin duda alguna, el frío. Ese descenso de las temperaturas que acabará convirtiéndose en la antesala de algo más, de un destacado cambio que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

La comunidad autónoma de Aragón es una de las que se prepara para ese descenso de las temperaturas, que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán siendo los que nos marcarán de cerca.

Tendremos que empezar a ver llegar un giro destacado que puede que se acabe convirtiendo en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, con las cifras de estos días por encima de lo que sería habitual, este descenso puede acabar siendo protagonista.

Llega a nieve a estas zonas de España y pide usar cadenas

La nieve será una de las protagonistas en estas zonas de España, la AEMET pide incluso usar cadenas ante una nieve que no va a parar de llegar. Será el momento de prepararse para lo peor, de la mano de este otoño que parece que llega directamente como invierno.

Tal y como advierten los expertos de la AEMET en esta previsión del tiempo: «Intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Se esperan precipitaciones débiles la primera mitad del día en el sistema Ibérico y el Pirineo, con cota de nieve en torno a los 800-900 m. Temperaturas en descenso, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el tercio norte y el sistema Ibérico, que pueden ser moderadas en Pirineos, más intensas en zonas altas. Viento del norte en el Pirineo, con rachas muy fuertes en cotas altas y viento del noroeste en el resto, con alguna racha muy fuerte en el sistema Ibérico oriental».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento de componente norte en cotas altas del Pirineo y del noreste en el sistema Ibérico oriental. Continuación durante la madrugada de las nevadas significativas del día anterior en el Pirineo occidental».

Los expertos no dudan en advertir de lo que nos espera en España: «Se prevé una situación de estabilidad en la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados a excepción del tercio norte donde se darán cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1000 metros hasta 1500/1800m. También se dará nubosidad baja matinal zonas de la meseta Norte con tendencia a ir despejando. En Baleares, cielos nubosos en el este del archipiélago con chubascos en Menorca que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca y tendencia a abrirse claros. Cielos poco nubosos en las Pitiusas. En Canarias, cielos nubosos en las islas montañosas con precipitaciones en los nortes que también podrían afectar ocasionalmente al resto, e intervalos nubosos en las islas más orientales. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y montañas del norte. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en montañas de la mitad norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y dándose algunos descensos en litorales de Alborán y del sureste. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el tercio este peninsular y en general con pocos cambios en el resto. Se darán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos».