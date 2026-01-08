El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que pedirá al Congreso el despliegue de tropas de paz en Gaza, como hace unos días aseguró que haría en Ucrania, una vez que terminen los conflictos armados en esos territorios. El dirigente socialista toma esta postura después de manifestar, cuando era el líder de la oposición, que «sobra el Ministerio de Defensa». Así se ha manifestado el jefe del Ejecutivo en la Conferencia de Embajadores de este jueves.

«En este momento tan crítico y decisivo para alcanzar la paz, vamos a seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario», ha manifestado Sánchez desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El dirigente socialista ha recordado la reunión que mantuvo este martes con los países europeos miembros de la Coalición de Voluntarios, aliados de Ucrania, donde se debatió el envío de militares de paz a la región una vez acabase la agresión rusa.

El jefe del Gobierno ha celebrado que «en esta nueva definición que se está haciendo de la seguridad europea, España, por primera vez en su historia, está participando de manera activa, no solamente en su diseño, sino en su implementación». «Eso es lo que propondré al Congreso», ha manifestado, en relación con la petición de envío de tropas al país liderado por Volodimir Zelenski.

«Si España ha mandado tropas de paz a otras latitudes geográficas mucho más lejanas de nuestro país, ¿cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania?», ha razonado el jefe del Ejecutivo, a la vez que ha remarcado que el Estado encabezado por Zelenski es «un país europeo».

«Tropas de paz en Palestina»

«También propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, que podamos desplegar tropas de paz en Palestina», ha anunciado el presidente. Sin embargo, también ha supeditado esta decisión a cuando se pueda «ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y por qué no», en el «reconocimiento de los dos Estados, Israel y Palestina».

«España debe participar en la reconstrucción de esa esperanza en Palestina», ha recalcado. A su vez, ha añadido que «la paz evidentemente no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra».

«Allí la situación sigue siendo intolerable», ha incidido para lamentar que «hoy no forma parte del debate publicado» pese a lo que ha descrito como una «violación del alto al fuego por parte del Gobierno de Israel.

La «solución» para que la región sea estable y pueda progresar, a ojos de Sánchez, es «un Estado de Palestina independiente, viable, seguro».

Sánchez aseguró en 2014, cuando sólo era secretario general de los socialistas, que faltaba «más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género» y que sobraba «el Ministerio de Defensa». Lo afirmó en una entrevista en el periódico El Mundo. Aun así, apenas unas horas después de que se publicara, recularon. Entonces, fuentes de Ferraz aclararon que no estaba «en el ánimo de Pedro Sánchez eliminar el Ministerio de Defensa».