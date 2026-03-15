Hasta qué hora se puede votar hoy en Casilla y León y horario de los colegios electorales

Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para participar en las elecciones autonómicas de este domingo 15 de marzo, una jornada decisiva en la que se elegirá la composición de las Cortes de Castilla y León para la próxima legislatura. Desde primera hora de la mañana, miles de votantes se acercan a los colegios electorales repartidos por toda la comunidad para ejercer su derecho al voto.

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 09:00 y permanecerán abiertos de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas. Durante este horario, los ciudadanos inscritos en el censo electoral pueden acudir a su mesa correspondiente para depositar su papeleta.

Como es habitual en los procesos electorales en España, el horario se mantiene igual en todas las provincias de la comunidad, desde León y Zamora hasta Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia y Soria.

A las 20:00 horas se cerrarán oficialmente las puertas de los colegios electorales. Sin embargo, si a esa hora todavía hay personas dentro del local esperando para votar, se les permitirá hacerlo, siempre que ya se encuentren en el interior del recinto electoral o en la fila correspondiente antes del cierre.

Una vez que vote la última persona presente en el colegio, se procederá inmediatamente al cierre de las urnas y al inicio del recuento de votos por parte de los miembros de cada mesa electoral.

Tras el cierre de las urnas comenzará el escrutinio público en cada mesa electoral. Primero se contarán los votos emitidos presencialmente durante la jornada y posteriormente se incorporarán otros votos válidos, como los emitidos por correo.

A partir de ese momento, el recuento permitirá conocer los primeros resultados provisionales de las elecciones, que se irán actualizando durante la noche hasta alcanzar prácticamente el 100 % del escrutinio.

¿Dónde ver las elecciones?

La noche electoral podrá seguirse en directo a través de diferentes canales que ofrecerán especiales informativos con resultados, análisis y reacciones de los partidos.

Entre las principales opciones para seguir el minuto a minuto destacan:

RTVE : ofrecerá cobertura especial en televisión, radio y su plataforma digital RTVE Play , con actualizaciones de resultados y análisis político.

: ofrecerá cobertura especial en televisión, radio y su plataforma digital , con actualizaciones de resultados y análisis político. CyLTV (Radio Televisión de Castilla y León): la cadena autonómica realizará un programa especial con conexiones en las principales ciudades de la comunidad.

(Radio Televisión de Castilla y León): la cadena autonómica realizará un programa especial con conexiones en las principales ciudades de la comunidad. RNE y otras emisoras nacionales y regionales también retransmitirán la jornada con seguimiento minuto a minuto.

Además, a través de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en estas elecciones autonómicas de Castilla y León.