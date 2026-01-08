Los biólogos no dan crédito: encuentran en Argentina dos hongos que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra

La naturaleza es uno de esos espacios donde siempre queda algo por descubrir y, en este caso, el hallazgo ha tenido lugar en los bosques de Argentina, donde un par de hongos aparentemente conocidos han resultado ser especies desconocidas para la ciencia.

Este descubrimiento llega a partir de una tesis doctoral liderada por Yamila Arias. Su investigación permitió identificar dos tipos diferentes dentro de un mismo grupo, cada uno con rasgos propios y una relación muy concreta con el árbol en el que crecen, lo que obligó a revisar lo que se creía sobre estos organismos.

Descubren dos hongos únicos en los bosques de Argentina

El trabajo, publicado en la revista científica Mycological Progress, se centra en el género Cyttaria, un grupo de hongos parásitos estrechamente ligado a los bosques de Nothofagus.

Durante años, varias de sus especies se agruparon bajo una misma etiqueta debido a su parecido externo. Sin embargo, el seguimiento continuado en el campo empezó a mostrar diferencias que no encajaban del todo con esa clasificación.

Las dos nuevas especies han sido bautizadas como Cyttaria gamundiae y Cyttaria pumilionis. Ambas se desarrollan exclusivamente sobre las ramas de la lenga (Nothofagus pumilio), donde el hongo provoca deformaciones permanentes en la madera. Desde esos nudos leñosos brotan los cuerpos fructíferos cada temporada, siempre en el mismo punto del árbol.

A simple vista recuerdan al conocido «pan de indio», muy presente en estos bosques. Tienen forma redondeada, una superficie marcada por pequeñas cavidades y una textura blanda cuando están frescos. No obstante, el estudio señala diferencias consistentes.

Cyttaria pumilionis presenta una coloración naranja más intensa y un proceso de maduración ligeramente más tardío. Cyttaria gamundiae, por su parte, resulta casi indistinguible de otra especie ya descrita, aunque su identidad genética confirma que se trata de un linaje distinto.

Se trata, además, de organismos endémicos. No existen registros de su presencia fuera de estos bosques andino-patagónicos, un dato que refuerza el valor biológico del ecosistema y la necesidad de conservarlo con mayor atención.

Cómo se identificaron estas nuevas especies de hongos ‘Cyttaria’

Las primeras pistas aparecieron durante las campañas de muestreo realizadas en 2022 en bosques de lenga, ñire y coigüe de distintas provincias patagónicas. En ese trabajo de campo, el equipo detectó variaciones morfológicas y ecológicas en ejemplares que hasta ese momento se consideraban una sola especie. Cambiaban el tamaño, el tono o el momento de aparición, detalles que se repetían con demasiada frecuencia como para ser anecdóticos.

Según el estudio, estas observaciones llevaron a revisar en profundidad todo el género presente en la región. El análisis combinó técnicas clásicas de microscopía con estudios genéticos basados en tres marcadores moleculares distintos: nucSSU, nucLSU y TEF1.

Asimismo, los autores indican que los análisis filogenéticos permitieron ordenar las relaciones evolutivas entre las especies y confirmar la existencia de una divergencia genética clara.

Los resultados respaldan la presencia de especies pseudocrípticas dentro del género Cyttaria. Son organismos que, a simple vista, parecen iguales, pero que presentan diferencias genéticas suficientes para considerarlos especies independientes. Este hallazgo obliga a replantear algunas ideas sobre la relación entre estos hongos parásitos y sus árboles hospedadores.

La investigación también recupera un conocimiento previo a la ciencia moderna. Los pueblos originarios de la región ya distinguían distintas formas de Cyttaria en función del árbol en el que crecían, una clasificación basada en la observación directa y sostenida del entorno.