Mercadona revoluciona los supermercados: acaba de abrir su primera ‘tienda 9’ de Cataluña con un obrador central gigante

Mercadona ha empezado una revolución en la distribución interior de sus supermercados. Cataluña ha sido la comunidad que ha dado el primer paso en esta revolución de Mercadona con la apertura de un nuevo concepto de establecimiento denominado tienda 9. Este nuevo concepto pretende facilitar la compra a los usuarios de Mercadona.

El plan de Juan Roig es inundar España de este concepto de tienda 9, que ha arrancado en la localidad de Manlleu en la provincia de Barcelona y en el que se han invertido 8 millones de euros. El plan de Mercadona es tener 59 establecimientos de este tipo para finales de año. El concepto de tienda 9 es muy disruptivo: reorganiza integralmente el espacio, haciendo que los distintos productos se redistribuyan por procesos. La idea es mantener un obrador central en el que el cliente vea cómo se cortan, se cocinan o se envasan los productos. Desde Mercadona quieren dar también más importancia a los frescos (carne, verduras o pescados), según detalló la semana pasada su presidente, Juan Roig.

Revolución de ‘tiendas 9’ en Mercadona

La apertura de esta novedosa tienda 9 ha provocado el cierre de dos antiguas tiendas de Mercadona. Las situadas en la calle Pintor Guardia del mismo municipio y de Torelló, el municipio de al lado. Las plantillas de ambos establecimientos se han fusionado en la nueva tienda, formando un equipo de 47 personas. El plan de Mercadona es renovar todos sus supermercados a largo plazo y conseguir renovar sus más de 1.500 establecimientos para el año 2033. Esta nueva ‘tienda 9’ es solo el prototipo de lo que será la reforma de todos los supermercados de Mercadona, para los que se invertirán más de 3.700 millones de euros.

La tienda 9 abierta desde este mismo lunes, ya está siendo un éxito total entre todos los vecinos del municipio y las localidades vecinas. Sus novedades en la organización de los espacios y la tecnología están dando sus frutos a Mercadona.