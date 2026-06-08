Sin el poder de la taquilla: ‘He-Man y los Masters del Universo’ se la pega en la cartelera

Amazon MGM estaba teniendo un gran año en el rendimiento taquillero de sus producciones. A finales de marzo, Proyecto Salvación arrasaba en el patio de butacas, demostrando que todavía queda algo de esperanza en las apuestas alejadas del reclamo mediático de las franquicias y sagas. Pero ahora ha sido justamente una propiedad intelectual la que no ha obtenido el rédito esperado en la cartelera: He-Man y los Masters del Universo se la ha pegado en su fin de semana de estreno en la taquilla.

Las expectativas eran altas, principalmente debido al factor nostalgia y a un reparto repleto de jóvenes estrellas de Hollywood y, sin embargo, los Masters del Universo se han precipitado en una taquilla que ha seguido apostando por el terror modesto que ya venció a Disney y a The Mandalorian & Grogu. La adaptación de los míticos juguetes de Mattel sólo ha conseguido recaudar 29,3 millones de dólares en Estados Unidos y 25 millones en el resto del mundo. Lo cual suma un total de 54,3 millones globales en los primeros días de su proyección y abre un territorio de pérdidas severo para la compañía. Porque sin contar los gastos promocionales, se estima que el trabajo de Travis Knight ha tenido un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares. Es decir, necesitaría al menos alcanzar unas cifras en torno a 470 millones para que el producto no fuese deficitario.

Para más inri, la idea era la de crear toda una saga alrededor del universo de Eternia y sus personajes. No obstante, y a diferencia de Barbie, no se ha dado ningún tipo de fenómeno comercial alrededor del producto y eso demuestra que el género fantástico, más allá de las propiedades intelectuales consolidadas, no logra conectar con la nueva generación de los espectadores ni despertar los recuerdos de ese público objetivo que se crió en los 80 con la línea de juguetes y la popular serie de animación.

‘Masters del Universo’ fracasa en su estreno en la taquilla

Con ese arranque, He-Man y los Masters del Universo difícilmente alcanzarán siquiera, los 170-200 millones de dólares en la taquilla internacional. Desde el estudio llaman a la tranquilidad, argumentando que los números del box office no representan la única validación de esta ambiciosa y desenfadada versión cinematográfica.

En Amazon MGM quieren esperar y, sobre todo, analizar en perspectiva el impacto y los resultados posteriores que el filme terminará teniendo en su llegada al streaming. Pensar a corto plazo no es demasiado inteligente con una inversión tan potente y quizás, con una reestructuración en el desembolso de las posteriores producciones, He-Man y sus compañeros tengan otra oportunidad en el desempeño futuro de la cartelera, o también podríamos estar ante un salto definitivo y exclusivo de Prime Video. Algo que, por otra parte, no tiene demasiado sentido, viendo la espectacularidad visual con la que Knight ha impregnado al proyecto.

¿De qué trata la historia?

La trama nos pone (por supuesto) en la piel del príncipe Adam, el cual se estrelló en la Tierra siendo sólo un niño, perdiendo por el camino la espada mágica que lo conectaba con su verdadero hogar, Eternia. Dos décadas después y tras encontrarla, él es la única esperanza para vencer a las fuerzas de Skeletor y salvar su mundo. Pero para ello deberá convertirse en He-Man, el hombre más fuerte del universo.

En el elenco encontramos a Nicholas Galitzine como Adam y a toda una lista de actores que acompañan al intérprete británico en esta aventura cargada de humor. Desde la presencia de Camila Mendes, Alison Brie e Idris Elba, hasta la voz de Jared Leto como el malvado Skeletor, entre otros.