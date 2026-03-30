‘Proyecto Salvación’ brilla en los cines: Ryan Gosling y su epopeya de ciencia ficción logran 300 millones en la taquilla

Hace justo una semana contábamos el gran desempeño que Proyecto Salvación había tenido en su estreno en los cines norteamericanos, gracias en parte al carisma protagónico de Ryan Gosling. Hoy, tras su salto internacional a las carteleras del resto del mundo, el ánimo con la adaptación de la novela de Andy Weir no ha decaído: con 300 millones de dólares recaudados, hablamos del primer gran blockbuster del 2026. Por delante, todavía tiene varias semanas en las que estos números aumentarán. Pero ¿dónde se situará el límite financiero de la epopeya de ciencia ficción dirigida por Phil Lord y Christopher Miller?

El próximo calendario de estrenos cinematográficos nos va a traer grandes taquillazos. Toy Story 5, Dune: Parte tres, Spider-Man: Brand New Day, Vengadores: Doomsday…todas ellas seguramente superen lo logrado por Proyecto Salvación en cines, entre otras cosas porque cada una tiene como esta, a actores estrellas como Ryan Gosling de portada. Sin embargo, el triunfo de la producción de Amazon MGM Studios supone un estímulo extra para la salud de la exhibición mundial, pues dicha aventura espacial no pertenece a ninguna franquicia preestablecida que invoque per se a millones de espectadores de todo el mundo. Así, la cinta sólo ha caído un 32% en relación a su estreno, lo que implica que su recorrido por el patio de butacas termine amasando en torno a los 500/600 millones.

Esas cifras suponen un alivio para la apuesta masiva del estudio por los cines. Proyecto Salvación contó con un presupuesto de 300 millones de dólares y el impacto comercial y recibimiento que está teniendo casi garantiza ya que el filme terminará obteniendo beneficios. Un hito increíble para los malos tiempos que vive el blockbuster moderno.

‘Proyecto Salvación’ triunfa en cines: Gosling es una estrella para la cartelera

De alguna forma, el brillo estelar de Proyecto Salvación en cines devuelve el estatus de Ryan Gosling como reclamo taquillero. En 2023 arrasó con Barbie, pero un año antes defraudó con El agente invisible y en 2024, protagonizó el desastre comercial de El especialista. El canadiense no se alejará demasiado del género, pues el próximo 2027 será la cara visible de Star Wars: Starfighter.

Del mismo modo, Lord y Miller dan un golpe de la mesa como cineastas, después de haber sido expulsados en su momento de la dirección de Solo: Una historia de Star Wars por diferencias creativas. Dudamos bastante de que a partir de ahora, el tándem de realizadores responsables de La LEGO película vaya a tener alguna negativa a su visión autoral dentro del estándar de Hollywood.

¿Conseguirá Proyecto Salvación resistir a la llegada el próximo día 1 de Super Mario Galaxy?

¿De qué trata la novela de Andy Weir?

La trama nos pone en la piel de Ryland Grace (Gosling), un profesor de instituto que se despierta en una nave espacial. Es la única esperanza de la humanidad, pero para salvar a la Tierra, primero deberá recordar quién es y cuál es la solución al futuro apocalipsis al que se enfrenta su hogar. Por suerte no estará solo en su misión.

Aparte de Gosling, el reparto de Proyecto Salvación se completa con Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub, Aaron Neil y Orion Lee, entre otros.