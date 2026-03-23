‘Proyecto Salvación’ arrasa en la taquilla norteamericana: Ryan Gosling le da a Amazon MGM su mayor estreno

En España todavía debemos esperar al próximo fin de semana, pero en Estados Unidos su éxito ya es una realidad: Proyecto Salvación es la nueva película de Ryan Gosling que triunfa en la taquilla norteamericana. Desafiando cualquier tipo de expectativa, la cinta dirigida por Phil Lord y Christopher Miller ha conseguido recaudar 80,6 millones de dólares en sus primeros días en el box office de Estados Unidos. Cifras que vuelven a situar a la estrella canadiense en la élite de intérpretes que son un valor seguro para las salas, dos años después del fracaso de El especialista.

Adaptando el material superventas Proyecto Hail Mary de Andy Weir, el filme establece un récord para Amazon MGM augurando por otro lado, un gran futuro del sello en la exhibición comercial en salas. Sin embargo, el brillo financiero de la producción traspasa las fronteras de Hollywood y logra por el camino ser un fenómeno también en todos aquellos mercados ajenos al ecosistema de la meca del cine. Proyecto Salvación se ha servido del tirón mediático de Gosling y del reconocimiento popular de la novela de Weir para aunar otros 60,4 millones y alcanzar el número 1 de la cartelera en 60 países. Es decir, el largometraje de ciencia ficción ha sumado un total de 141 millones de dólares en todo el mundo. El mejor arranque económico para un título norteamericano en lo que llevamos de 2026.

‘Proyecto Salvación’: otro filón para Gosling

El impacto de la película supone un triunfo notable para una Amazon MGM Studios que necesita consolidarse como un estudio relevante para Hollywood. Y eso, en un contexto en el que Paramount ultima los últimos coletazos de la compra de Warner Bros. es realmente importante, dada la preocupación por la pérdida masiva de empleos que de seguro, traerá la agrupación empresarial.

Del mismo modo, Proyecto Salvación se sacude ese estigma actual en el que se piensa que sólo las franquicias y las secuelas tienen espacio en el patio de butacas. El trabajo de Lord y Miller es la segunda cinta independiente de propiedades intelectuales que consigue recaudar 80 millones en Estados Unidos, tras Oppenheimer (2023).

El buen fin de semana supone igualmente un respiro comercial para la carrera de Gosling. El intérprete venía de su fracaso con El especialista y de no cumplir las expectativas de Netflix con el funcionamiento de El agente invisible y, aunque Barbie fue un blockbuster lucrativo, ahí sólo era un perfil secundario en la historia.

Después de Proyecto Salvación, Gosling seguirá con sus aventuras espaciales en 2027 apareciendo como protagonista en Starfighter, el próximo título de la franquicia Star Wars.

¿Cuándo se estrena ‘Proyecto Salvación’ en España?

La trama de Proyecto Salvación gira en torno a Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que un buen día despierta en una nave en medio del espacio. No recuerda cómo ni por qué ha llegado hasta ahí, pero deberá hacer memoria: es la última esperanza para la humanidad.

El futuro de la humanidad en manos de un héroe improbable…#ProyectoSalvaciónLaPelícula. Solo en cines e IMAX 27 de marzo. pic.twitter.com/cYMIyQy651 — Sony Pictures España (@sonypictures_es) March 7, 2026

Aparte de Gosling, la trama reúne a otros actores conocidos como Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung, Isla McRae, Bastian Antonio, Liz Kingsman y James Ortiz.

Proyecto Salvación llega a las salas españolas el próximo 27 de marzo, distribuida por Sony Pictures.