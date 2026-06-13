‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 9 de ayer, viernes 12 de junio?

El ganador de la gala 9 de Tu cara me suena ha tenido que seguir el consejo de tener que bailar como si hubiera una «invasión de cucarachas» en el escenario, una frase con la que los coaches del programa de imitadores le han dejado claro que tenía una complicada actuación. Tal y como contamos hace una semana, la parte baja de la clasificación ya está prácticamente cerrada y ya hay concursantes, entre ellos Jesulín de Ubrique, que no tienen ninguna opción de llegar a la final con opciones de victoria. El resto, excepto J Kbello, María Parrado y Cristina Castaño, deberá pelear por uno de los huecos que todavía quedan.

Uno de los grandes momentos de la noche llegaba con la imitación de Aníbal Gómez de Jesulín de Ubrique, que debía cantar el mítico ‘Toda, toda, toda’, canción que sigue en la memoria colectiva 30 años después de que el torero la cantase como su debut en la canción. Jesús ha demostrado una vez más que sigue jugando a favor de obra y se ha sentado en la mesa del jurado para ver cómo su compañero le hacía un bonito homenaje. Lejos de burlarse de su acento, el humorista ha puesto mucho empeño en pronunciar ‘toda, toda, toda’, no el famoso ‘toa’, toa’ toa’, que todos tenemos en la cabeza y que siempre hemos cantado para burlarnos de Jesulín, aunque él sí que pronunciaba la frase de forma correcta.

El jurado se ha empeñado en dejar claro que el de Ubrique la cantaba mucho mejor en su etapa como cantante. Se entiende que haya que tratar bien al que es la estrella del casting de esta temporada, pero lo cierto es que Aníbal no ha estado nada mal, aunque las puntuaciones no han sido buenas para él.

¿Quién ha sido el ganador de la gala de ayer de ‘Tu cara me suena’?

J Kbello se ha tenido que enfrentar de nuevo a cantar en inglés y a una coreografía que, aunque parecía fácil, tenía más dificultad de la que se podía pensar. El andaluz ya ha demostrado de sobra que sabe cantar y bailar sin problema, pero meterse en la piel de Elvis es otra cosa. El golpe de cadera del ‘rey del rock’ no es fácil de imitar y si no se hace bien puede quedar un número desastroso.

Kbello lo ha dado todo y ha clavado, de nuevo una actuación espectacular que le ha servido para llevarse los cuatro 12 del jurado. Aunque hay que reconocer que ha sido una gran actuación, Martín Savi ha vuelto a sufrir una puntuación especialmente baja, aunque el público sí que ha sabido darle el premio que merecía y le ha dado 11 puntos. El 12 de las gradas ha ido, de nuevo, para J Kbello.

Los 3.000 euros los ha querido donar a una asociación llamada El pulmón de la bahía, que trata de recuperar el terreno quemado por un incendio intencionado que se produjo en el año 2023. El concursante ha tratado de no dar nombres y acusaciones en televisión para evitar problemas, pero se trataba de uno de los lugares en los que paseaba con su hijo, pero ahora mismo es muy diferente.

Así está la clasificación general tras la novena gala

A una semana de la primera semifinal, J Kbello y María Parrado no dejan de pisar el acelerador y continúan en la parte alta de la tabla, volviendo a intercambiarse el liderato. Cristina Castaño es la única que les puede seguir, aunque lo hace con 10 puntos de diferencia, pero se asegura estar en la final.

Martín Savi, gracias a su victoria de la semana pasada sube al cuarto puesto, mientras que Paula Koops y Sole Giménez tendrán que luchar por no quedarse fuera de los cinco puestos que hay para la gran final.

Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado ya están completamente descartados y sólo un milagro podría hacer que alguno sume los suficientes puntos en las próximas dos galas.