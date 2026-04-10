Quién es Martín Savi: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famoso

Antena 3 ya lo tiene todo preparado de cara al estreno de la nueva edición de Tu cara me suena. El popular formato se ha convertido en uno de los grandes indispensables de la cadena, pues, año tras año, ha logrado ser líder indiscutible en su franja horaria. Por ello, en pleno 2026, ya iba tocando conocer a los nuevos participantes. De esta manera, tal y como se ha presentado, Martín Savi ha sido uno de los fichajes de la temporada. Una incorporación al equipo de concursantes que promete no dejar indiferente a nadie, puesto que, a pesar de su juventud, ha dejado claro el gran talento que alberga. Pero, ¿quién es Martín Savi? Realizamos un breve repaso por su lado más personal y por el más profesional.

Su carrera profesional

Originario de Argentina, pero con familia española, Martín Savi es un joven de 21 años que se está haciendo un hueco como tenor. Siempre sintió una fuerte atracción por el mundo de la lírica, motivo por el que apostó por descubrir más este mundo de primera mano. De esta manera, se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en la academia de Valeria Lynch, dos de los centros más prestigiosos de su país.

El talento del joven no pasó desapercibido para las grandes voces de su país. De hecho, poco tardó en ser elegido como protagonista de la ópera Pulgarcito, donde debutó. Aun así, su salto a la esfera internacional no se produjo hasta años después. Con 12 años, fue invitado por el mismísimo Julio Iglesias a cantar ante 20.000 espectadores en el Luna Park, de Buenos Aires. Un momento inolvidable de su vida que no solo le marcó en lo personal, también en lo profesional.

Pero esto no ha sido todo. Según se ha podido saber, Martín Savi se convirtió en el flamante ganador del Festival de San Remo Junior, en 2019. Además, llegó a cantar el Ave María ante el Papa Francisco e, incluso, actuó para Diego Maradona en el Partido por la Paz. Por otro lado, en televisión, lo hemos podido ver en formatos como Got Talent España.

Su lado más personal

En redes sociales, Martín Savi intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, el joven cuenta con más de 486.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, sobre todo, le encanta publicar vídeos de covers de canciones. Una serie de publicaciones con las que nunca deja indiferente a nadie.

Por otro lado, a nivel personal, Martín Savi siempre se ha mostrado como un joven muy discreto con su vida privada. Por lo tanto, se desconoce si tiene pareja o no. Se dice que su residencia habitual está en Argentina, pero viaja mucho por compromisos laborales. Ahora, con su participación en Tu cara me suena, el joven estará más presente en España.