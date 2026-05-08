Cuánto cobran los concursantes de ‘Tu cara me suena’: caché por gala y premio final

Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ cobran un caché semanal que varía según su popularidad y trayectoria, y que Antena 3 y Gestmusic no hacen público oficialmente. Sin embargo, fuentes del sector apuntan a cifras considerables para uno de los programas más vistos de la televisión española. La llegada de cada nueva edición reaviva siempre la misma pregunta: ¿cuánto ganan exactamente los famosos que participan en ‘Tu cara me suena’?

Cuánto cobran los concursantes de ‘Tu Cara Me suena’

Aunque las cifras exactas no son públicas, la revista Semana apuntó que los cachés de los concursantes se sitúan entre 10.000 y 25.000 euros por gala grabada, dependiendo del nivel de fama y actualidad de cada participante. Teniendo en cuenta que cada edición consta de una media de 16 galas, un concursante podría embolsarse entre 160.000 y 400.000 euros a lo largo de toda su participación. Estas cifras pueden parecer elevadas, pero hay que tener en cuenta que los famosos dedican varios días a la semana a ensayos, caracterización y preparación de cada actuación, lo que supone una inversión de tiempo considerable más allá del día de grabación.Cuánto vale el premio de ‘Tu cara me suena’: los 3.000 y los 30.000 euros

A diferencia de otros concursos, ganar una gala de ‘Tu cara me suena’ no supone un ingreso económico directo para el concursante. El ganador de cada gala recibe 3.000 euros que destina íntegramente a la organización benéfica que elija. El gran premio de la edición asciende a 30.000 euros, que el ganador final también dona a la causa que considere. En algunas ediciones, los concursantes han optado por ceder su premio de gala a un compañero que aún no había ganado, en un gesto que forma parte del espíritu del programa. La retribución real de los participantes proviene, por tanto, exclusivamente de su caché semanal, no de los premios del concurso.

Cuánto cobra el jurado y el presentador de ‘Tu cara me suena’

Las cifras del jurado y de Manel Fuentes como presentador tampoco son oficiales, pero se estima que los miembros del jurado —actualmente Chenoa, Lolita, Florentino Fernández y Àngel Llàcer— perciben cachés también por gala, aunque en general inferiores a los de los concursantes. Manel Fuentes, como presentador fijo del programa desde su estreno en 2011, tiene un contrato estable con Gestmusic cuya cuantía no ha trascendido. Lo que sí es público es que el programa es uno de los más rentables de Antena 3, con una media histórica superior al 20% de cuota de pantalla y más de 2,7 millones de espectadores, lo que justifica la inversión en sus protagonistas.