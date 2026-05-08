‘Tu cara me suena’ es uno de los programas de mayor éxito de Antena 3, conducido temporada tras temporada por Manel Fuentes. En cada edición, nueve famosos se transforman semana a semana en los mejores artistas de la canción ante un público que desde las gradas les vitorea y les aplaude. Pero ¿cómo ir de público a ‘Tu cara me suena’? ¿Y cuánto se cobra?

Cuánto se cobra por ir de público a ‘Tu cara me suena’

Si deseas acudir como público a ‘Tu cara me suena’ en esta, su nueva edición y poder ver así de cerca a sus nuevos participantes, Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo así como al jurado que forman Chenoa, Ángel Llácer, Lolita y Carlos Latres, debes ponerte en contacto con Gestmusic que es la productora del programa.

El público asistente debe acudir hasta Barcelona ya que es allí donde se graba y en cuanto a lo que se cobra la cifra exacta se desconoce aunque se dice que podría rondar los 30 euros, teniendo en cuenta que las grabaciones son largas (pueden llegar a alcanzar la seis horas) y se da también un bocadillo y una botella de agua.

Requisitos para ser público de ‘Tu cara me suena’

Si deseas ir de público al programa de Antena 3 has de saber tres cosas muy importantes:

El programa se graba en Barcelona. En concreto en San Just Desvern y generalmente se graba los miércoles.

Barcelona. En concreto en El público se suele citar a las 17:00 horas y la grabación de la gala dura desde las 18:00 hasta las 00:00 o 00:30 aproximadamente.

El público debe ser mayor de 16 años, aunque si tienes 16 o 17 años necesitas autorización de tus padres.

Como ir al plató de ‘Tu cara me suena’

En el caso de que desees asistir al programa tienes que ponerte en contacto con Gestmusic. Para ello, la productora tiene habilitado el teléfono 932 106 600 (en horario de 10:00h a 19h de lunes a jueves y los viernes de 10:00h a 17:00h). Otra vía es que les escribas un correo electrónico a [email protected] o también que les mandes un mensaje a través de sus perfiles en las redes sociales.

Por último puedes también entrar en la página web de Gestmusic y entres dentro del apartado «Público», donde puedes rellenar un formulario y ya se pondrán en contacto contigo.

Preguntas frecuentes sobre ser público de ‘Tu cara me suena’

Una de las dudas más habituales es si se puede ir con menores. La respuesta es no: el programa solo admite mayores de 16 años, y entre 16 y 17 años se necesita autorización firmada por los padres o tutores legales. Otra pregunta recurrente es si hay que desplazarse a Barcelona: sí, el plató está en San Just Desvern y no existen grabaciones en otras ciudades. Los gastos de desplazamiento corren por cuenta del asistente, aunque el programa cubre manutención durante la grabación. En cuanto a la frecuencia, Gestmusic no garantiza plaza en una fecha concreta: una vez enviada la solicitud, son ellos quienes contactan cuando hay disponibilidad. Por eso conviene apuntarse con antelación y no esperar a tener una fecha en mente, ya que la demanda supera habitualmente a las plazas disponibles.