Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 25 de mayo: Tasio toma una drástica decisión respecto a Carmen
No le queda otra opción
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 22 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 566 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Salva se arma de valor para contar a Mabel todos los detalles sobre su pasado, mientras que protagoniza un tenso enfrentamiento con Álvaro tras su acusación. Nieves, por su parte, toma la decisión de organizar una comida especial de despedida.
Eso sí, también hay que tener en cuenta que, de un momento a otro, ha tenido una tensa confrontación con don Agustín por la muerte de Alberto. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Fina no ha tenido reparos a la hora de hacer una misteriosa llamada. Además, ha dado el importantísimo paso de despedirse con Marta de la casa de los Montes. Algo que, probablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos en esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar.
¿Qué sucede en el capítulo 567 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 25 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Fina toma la firme decisión de ocultar a Marta los verdaderos motivos por los que está teniendo una actitud sorprendentemente esquiva. Tasio, por su parte, se ha visto obligado a tomar una contundente decisión que tiene estrecha relación con Carmen.
La falta de clientes en la cantina genera una enorme preocupación tanto en Salva como en Mabel, mientras que Pablo se entera de que existen ciertos rumores que relacionan a Salva con el robo. Por si fuera poco, Beatriz ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una propuesta a Álvaro, mientras que Nieves se ve obligada a tomar una decisión sobre su partida a Tarragona. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
