Ni ‘The Studio’ ni ‘Separación’: la sexta temporada de la serie más adictiva de Apple ya tiene fecha de estreno

Desde hace menos de un lustro, Apple TV se ha ganado a pulso el ser considerada como una de las mejores creadoras de series de la actualidad. En la ciencia ficción, ninguna de sus principales competidoras ha alcanzado el nivel de Separación y Pluribus, ni por supuesto, el corte cómico a modo de sátira de The Studio. Sin embargo, mucho antes de esta hegemonía autoral, la compañía lanzó una adaptación de espías tan adictiva como magistral y ahora, esa historia ya tiene fecha de estreno para su sexta temporada. Nos referimos, por supuesto, a la incorregible y divertidísima Slow Horses.

Desde su estreno en 2022, el showrunner Will Smith (no confundir con el actor) ha optado por convertir cada una de las novelas de Mick Herron en una temporada. Sin embargo, en esta ocasión el guionista no estará presente en el proyecto tras abandonar la serie en la última ronda de episodios y, tanto por necesidades narrativas como por la agenda del elenco, la nueva escritora y directora creativa Gaby Chiappe decidió versionar en esta ocasión dos libros de la franquicia, Joe Country y Slough House. Pero, ¿qué les espera a este grupo de espías perdedores y marginados en esta esperada continuación? Bueno, pues los miembros de «La Ciénaga» deberán afrontar su situación más extrema hasta la fecha: darse a la fuga y actuar en la completa clandestinidad.

‘Slow Horses’: primer vistazo a la sexta temporada

El estudio ha compartido hace algunas horas el primer teaser (tráiler breve) de la sexta temporada de Slow Horses, aparte de mostrar algunas imágenes promocionales. Y en dicho adelanto aparece una escena cómica cargada con una tensión inicial marcada por la paliza de J.K. Coe (Tom Brooke) a un intruso que ha logrado colarse en el edificio. Acto seguido, Lamb (Oldman), impertérrito, pregunta con su habitual lenguaje faltón: «¿Quién cojones es este?».

Las imágenes de la prensa compartidas por Apple también muestran a Lenny Rush; el actor británico es el gran fichaje de una temporada en la que Diana Taverner, la jefa del MI5, involucra al grupo de agentes inadaptados a un peligroso juego repleto de represalias y venganza.

Adam Randall vuelve a dirigir los seis capítulos que tendrá la temporada. Los fans, por cierto, pueden estar tranquilos con la continuidad de Slow Horses. El carismático thriller está renovado por una séptima temporada que comenzará su rodaje a finales de año, adaptando el octavo libro, Bad Actors.

¿Cuándo se estrenará en Apple?

Apple seguirá con su formato de distribución semanal para el estreno de la sexta temporada. Por tanto, el próximo 16 de septiembre tendremos disponible el primer capítulo y después se irán sucediendo cada miércoles la emisión del resto de episodios hasta el desenlace final, programado para el 21 de octubre.