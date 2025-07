Todo sobre ‘Pluribus’: la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’ que no te puedes perder

Los amantes del mundo de las series esperan, como agua de mayo, la llegada de una de las ficciones más potentes de la pequeña pantalla. Dicha expectación no es fruto de ser una continuación, secuela o spin-off de otra franquicia. Sino que nace de la mente responsable de una de las mejores historias televisivas de nuestra época, cuyo trabajo volverá a impregnar el streaming: hablamos de Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad que acaba de publicar su primer teaser tráiler (adelanto corto). ¿Conseguirá tener el impacto del relato criminal protagonizado por Walter White? A continuación, repasamos todo lo que sabemos de su producción.

El breve material promocional no ofrece demasiadas pistas, aunque por supuesto, pone en valor la relevancia de su showrunner: Vince Gilligan. El hombre que nos regaló Breaking Bad y posteriormente, su fantástica serie derivada, Better Call Saul. Al parecer, Pluribus se alejará de este universo, dejando de lado la conexión con el mundo del narcotráfico desarrollado en el enclave de Nuevo México. Una huída temática que Gilligan ya intentó en 2015, cuando creo junto a David Shore (House) el drama policíaco Battle Creek. Aquello no funcionó demasiado bien, pero incluso con ese tropiezo hablamos de la mente de un escritor que alcanzó la excelencia televisiva, logrando colocar a Bryan Cranston y el resto de intérpretes de su particular cosmos a la altura de otros grandes tótems de la historia de la TV, como son Los Soprano o The Wire. Y es precisamente esa excesiva ilusión lo que podría jugar en su contra. Aunque la expectativa para bien o para mal, terminará tras este verano cuando se publique el primer capítulo piloto.

Teaser tráiler de ‘Pluribus’

A new series from the creator of Breaking Bad.#Pluribus — Premieres November 7 on Apple TV+ pic.twitter.com/SKJjpgvpyg — Apple TV (@AppleTV) July 25, 2025

Como ya hemos avanzado, la aproximación visual no nos cuenta demasiado del planteamiento de Pluribus. No obstante, nos recuerda a la autoría con la que Gillian escenifica muchas de sus secuencias, donde sucede algo fuera de contexto particularmente extraño que como espectadores no llegamos a entender hasta bien avanzada la trama. Aquí, esos vicios narrativos se escenifican con un personaje femenino con ropa deportiva que va lamiendo de uno a uno, las donas de una caja.

Tras un leve movimiento de cámara, en la mesa se puede leer el mensaje que acompaña al azucarado banquete: «Help Yourself!». Cuya traducción puede ser la de un simple «sírvete» a «ayúdate a ti mismos» en algunos ámbitos. Esta última acepción cobra un gran sentido a la hora de hablar del argumento de la serie, a través de una premisa que reflexiona sobre la felicidad y sus inconvenientes.

¿De qué trata lo nuevo de Vince Gilligan?

Anunciada oficialmente en 2022 como un proyecto sin título, Pluribus se presenta como una obra original que rompe con el género, donde la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad. La producción se articula bajo el lema «la felicidad es contagiosa».

En el reparto encontramos el protagonismo de Rhea Seehorn, la actriz que interpretó a la abogada Rhea Seehorn en Better Call Saul. Tras ella, también están confirmadas Karolina Wydra (Sneaky Pete) y Carlos Manuel Vesga (Café con aroma de mujer). Como estrellas invitadas encontramos a Miriam Shor (American Fiction) y a Samba Schutte (Nuestra bandera significa muerte). Seehorn recibió dos nominaciones al Emmy por su anterior colaboración con Gillian, pero en ambas se fue de vacío. Recordemos que a pesar de las excelentes críticas entorno a la ficción protagonizada por Saul Goodman, Better Call Saul estuvo nominada en 31 ocasiones a dichos premios televisivos sin ningún tipo de recompensa o victoria en sus respectivas categorías. Desplante traducido en cierto desapego por parte de un Gilligan que ya ha contado en más una ocasión que no pretende volver a acercarse al universo de Breaking Bad.

Paralelamente, el showrunner se encuentra escribiendo el guion del reboot de Expediente X que como creador firmará Ryan Coogler (Los pecadores).

¿En qué plataforma estará disponible?

Pluribus se estrenará de forma exclusiva en Apple TV +, con sus dos primeros capítulos programados para ser lanzados en el catálogo de la plataforma el próximo 7 de noviembre. Tras ese día, la ficción emitirá un nuevo episodio cada viernes hasta el 26 de diciembre, completando una primera temporada de 9 capítulos.

La confianza de la marca en el genio de Gilligan es tajante, pues Pluribus ya está renovada para una segunda temporada. ¿Logrará volver el autor de Breaking Bad otra historia memorable para la comunidad seriéfila?