Pasó desapercibida pero esta serie de Disney Plus es una obra maestra: 3 temporadas de pura intriga

Las ficciones de suspense e intriga pueden ser una buena opción para entretenerse durante los días calurosos del verano. Por si sois de los que estáis buscando una buena serie de intriga, os vamos a recomendar Miénteme (Lie to Me) que se puede ver en Disney Plus y para mucho es una obra maestra. Esta serie fue originalmente emitida en FOX desde 2009 a 2011 y cuenta con tres temporadas de 13, 22 y 13 episodios respectivamente. Una inteligente serie protagonizada por el actor Tim Roth que borda el papel del extraño doctor Cal Lightman que es el mayor experto mundial en el estudio del engaño. Su método consiste en estudiar las expresiones faciales y el lenguaje corporal involuntario para saber qué personas mienten y las razones por las que lo hacen. Esta serie sigue al doctor y a su equipo mientras ayudas a la policía o a otros cuerpos de seguridad.

Miénteme está disponible en Disney Plus y es una interesante serie creada por Samual Baum (The Evidence), que también es el responsable del guion junto con Dustin Thomason. Esta ficción destaca por su original trama y la brillante interpretación de sus protagonistas los actores Tim Roth, que da vida al doctor Lightman y la actriz Kelli Williams que interpreta el papel de la inteligente doctora Gillian Foster. Juntos intentan sacar adelante el trabajo del equipo que siempre choca con numerosos problemas y dificultades. Aunque los creadores de esta serie de intriga habían pensado hacer dos temporadas más, esta serie fue cancelada oficialmente por Fox el 10 de mayo de 2011.

¿Qué pasa en la serie de intriga Miénteme?

Esta serie sigue el trabajo del equipo del doctor Lightman que está compuesto por diversos especialistas capaces de detectar mentiras y analizar el comportamiento de las personas mediante la interpretación de las expresiones faciales involuntarias. Este equipo de investigadores está dirigido por el doctor Lightman y cuenta con la colaboración de una psicóloga y la doctora Gillian Foster.

Su forma de trabajar consiste en detectar las expresiones y los gestos faciales que para ellos pueden dar la pista de que están mintiendo y ofrecer esa información a diversas entidades que les han contratado como el FBI, la policía, empresas o a otras personas. El doctor Lightman es un psicólogo conductista cuyo trabajo está influenciado por B. F. Skinner, el gran experto en las emociones humanas. Un hombre divorciado y que tiene una hija adolescente y cuyo interés para descifrar el comportamiento de los demás se debe a no haber sido capaz de detectar la situación en la que se encontraba su madre antes de su suicidio.

Según la sinopsis de la serie: «Tim Roth protagoniza esta serie en el papel del Dr. Cal Lightman, el mayor experto mundial en engaños que estudia las expresiones faciales y el lenguaje corporal involuntario para descubrir, no solo si alguien miente, sino por qué». Esta ficción está basada en los descubrimientos científicos reales del Dr. Paul Ekman, y sigue a Lightman y su equipo de expertos en mentiras en «su labor de asistencia a los cuerpos policiales y las agencias estatales para exponer la verdad detrás de las mentiras», añade la sinopsis.

El reparto de esta serie de suspense

El protagonista de esta serie es el actor Tim Roth, al que conocemos por su trabajo en ficciones como Reservoir Dogs, Four Rooms o Pulp Fiction, que interpreta el papel del complejo doctor Cal Lightman. La actriz Kelli Williams interpreta el papel de la doctora Gillian Foster, una psicóloga a la que Lightman conoció en el Pentágono y que centra sus investigaciones en la voz y las palabras. Además, en el equipo está Ria Torres, papel que interpreta la actriz Monica Raymund, que, aunque no tiene mucha experiencia tiene una gran intuición.

Además en el equipo está Eli Loker, papel interpretado por el actor Brendan Hines que es un psicólogo que se acaba de graduar y es experto en psicología de grupo. También el cuenta con Ben Reynolds, papel interpretado por el actor Mekhi Phifer que da vida a un agente del FBI que les ayuda con sus conocimientos legales y Emily Lightman , la hija del doctor Lightman, a la que da vida la actriz Hayley McFarland.

Además en el reparto aparecen personajes como la abogada Zoe Landau, papel interpretado por Jennifer Beals, que es la exesposa de Cal Lightman, la detective Wallawski a la que da vida la actriz Monique Curnen, Bernand Dillon, papel que interpreta el actor Conor O’Farrell y que es el jefe de Detectives del FBI o Sarah Lange, a la que da vida la actriz Shoshannah Stern, una estudiante de postgrado que es contratada para ayudar a Lightman con la redacción de un libro.

La serie Miénteme es una buena opción para los que están buscando una serie de intriga y para los que les gusta conocer los entresijos de las investigaciones policiales. Además de esta serie, en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras parecidas como Secretos y mentiras, Imborrable, Mare of Easttown o Perception.