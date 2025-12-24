La miniserie más épica de Netflix que todos los amantes de la historia tienen que ver estas navidades

Si eres de los que te gustan las ficciones bélicas, te vamos a recomendar la serie animada The Liberator que se puede ver en Netflix. Una original serie sobre la Segunda Guerra Mundial que aborda durante cuatro episodios y de una forma diferente a lo que hemos visto hasta ahora este conflicto a través de la historia del oficial Felix Sparks, del Ejército estadounidense, que junto con el 157.º Regimiento de Infantería, estuvo luchando durante más de 500 días contra las tropas alemanas en Italia. Esta serie ha sido creada por Jeb Stuart y dirigida por Greg Jonkajtys, conocido por los trabajos en los efectos visuales de películas como Star Trek (2009), Iron Man 2 (2010) o Pacific Rim (2013). Una serie animada está basada en el libro de Alex Kershaw, que también ejerce aquí de productor. The Liberator es una buena opción para los que están buscando una ficción bélica diferente en la que no falta ni la acción ni descripciones de los combates.

La serie animada The Liberator destaca porque utiliza una innovadora técnica de animación llamada Trioscope, que combinaba la animación con la captura de movimiento para crear un estilo visual muy parecido al cómic y permite mostrar las expresiones humanas con más naturalidad. Aunque esta serie animada cuenta con muchos admiradores, también hay que señalar que algunos especialistas han encontrado algunos fallos en los datos históricos e, incluso, no les parece que los diálogos sean acertados, pero a pesar de eso merece la pena ver este original producto audiovisual. Una serie animada con que consta de cuatro episodios de una hora de duración aproximadamente cada uno que es perfecta para un maratón de fin de semana.

¿De qué trata la serie animada The Liberator?

Esta miniserie está basada en la historia real del comandante de infantería Felix «Shotgun» Sparks, al cual se le encomienda en Oklahoma la dirección del 157.º Batallón de Infantería de la 45.ª División del ejército estadounidense que estaba compuesto por un grupo integrado por vaqueros blancos, mexicoamericanos y soldados nativos procedentes del Oeste. A este batallón se le denominaba los Thunderbirds y eran conocidos por haber realizado actos de indisciplina y por ocasionar problemas en lugares públicos. El comandante de infantería y este peculiar grupo estuvieron durante 500 duros días participando en esta complicada batalla.

La historia se cuenta a través de flashbacks y relatos en off del propio Sparks que son cartas para su amada que lee en voz alta. Felix Sparks y los Thunderbirds primero pasaron por localidades de Italia como Sicilia y Salerno donde resulta herido, Sparks y es enviado a un hospital militar en el norte de África. Después participaron en la batalla de Anzio donde se les volvió a sumar el comandante de infantería y luego por la Francia de Vichy durante la operación Overlord. Al final, llegaron a entrar en Alemania cuando estaba terminando la guerra y fueron los primeros aliados en llegar al campo de concentración de Dachau. Los Thunderbirds se convirtieron en una de las unidades de combate estadounidenses más condecoradas de la Segunda Guerra Mundial.

El reparto de esta serie bélica de animación

El protagonista de esta serie es el actor británico Bradley James que da vida a Felix Sparks, al que conocemos por interpretar al Rey Arturo en la serie de televisión Merlín. Además, tienen un papel de peso los actores José Miguel Vásquez como Able Gómez, Martin Sensmeier como Samuel Piefrío, Billy Breed como Vacarro, Forrest Goodluck como Plumanube y Bryan Hibbard como Hallowell.

Además, en el reparto están los actores Tatanka Means como Otaktay, Kiowa Gordon como Kanuna, Matt Mercurio como Cordosa, Michael Shaeffer como Pop Bullock, Sam Gittins as Junior Bullock, Pedro Leandro como Garcia, Finney Cassidy como Michigan, Billy Rayner as Jim Taylor y Harrison Stone as Lieutenant Childers, entre otros.

La serie The Liberator es un proyecto complejo que tiene detrás una historia de ocho años ya que estaba pensada como una serie de animación real con 8 episodios para History Channel, pero debido a su alto coste, unos ciento veinte millones de dólares, este canal decidió desechar la idea. Michael Lynne y Sarah Victor, los responsables del proyecto, decidieron cambiar el formato a serie animada lo que podrá bajar los costes para los escenarios naturales y otras reconstrucciones y optaron por la técnica Trioscope, que es un híbrido entre live -action, entornos CGI en 3D y animación 2D tradicional.

Para muchos el resultado sorprende por haber logrado un estilo visual muy parecido al cómic y por la naturalidad con la que muestra las expresiones humanas. De hecho en ocasiones parece una novela gráfica o esas fotonovelas italianas de los años sesenta. Destacan las escenas de acción, las de lluvia con las clásicas gotas largas de las novelas gráficas y las descripciones de lugares.