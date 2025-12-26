La miniserie española que ha conquistado a Arturo Pérez-Reverte y tienes que ver antes de que acabe 2025

Si hay una ficción de comedia que me ha sorprendido este año es La Suerte: una serie de casualidades que se puede ver desde octubre en la plataforma de streaming Disney+ y que está protagonizada por los actores Óscar Jaenada, Ricardo Gómez y Óscar Higares. Una divertida y original serie que cuenta la historia de David, un joven opositor a procurador que por las noches trabaja para ganar un dinerillo con el taxi de su padre y de casualidad salva al chófer de una cuadrilla taurina al llevarle rápidamente en su vehículo al hospital. Debido a esta situación es contratado como conductor privado de un legendario torero que piensa que le da suerte con el que tendrá que recorrer toda España. Desde ese momento todo se convierte en una aventura sorprendente para David que no ha pisado nunca una plaza y se metido en toda una serie de situaciones surrealistas.

Una divertida serie creada por Paco Plaza, Pablo Guerrero, Borja González y Diana Rojo que también ha sorprendido al escritor Arturo Pérez-Reverte que la ha recomendado a sus seguidores en las redes sociales: «He visto fascinado La suerte. Más que sobre toros, que apenas salen, es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora. Ricardo Gómez, estupendo; pero lo de Óscar Jaenada es enorme, impresionante. Todos están en él: Belmonte, Paula, Talavante, Tomás, Morante…».

Una serie para sus creadores Paco Plaza y Pablo Guerrero que tampoco es sobre toros: «Es una serie sobre la colisión de dos mundos diferentes, de lo antiguo y lo moderno, del sentido de preservar las tradiciones o dejar que se pierdan porque encarnan unos valores que han dejado de tener vigencia, y sobre todo acerca de la posibilidad de la amistad entre personas que tienen formas diametralmente opuestas de observar la realidad, es una serie sobre la tolerancia».

¿De qué trata la serie La suerte: Una serie de casualidades?

La aventura de David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, comienza cuando al pasar por un pub le paran con dos hombres que arrastran a otro herido y le piden que los lleve corriendo a las Urgencias del hospital. El herido salva la vida y David se entera cuando los acompaña para que le paguen la carrera que es el chófer de una cuadrilla taurina. El Maestro, un legendario torero, al que últimamente no le van muy bien las cosas, está convencido de que el taxi le ha dado suerte.

Al final, David es contratado como conductor privado del Maestro, al que tiene que llevar durante el verano a todas las corridas con su cuadrilla. David entra de pronto en un mundo para él totalmente desconocido para él que le sorprende con sus supersticiones, sus fiestas y su forma diferente de afrontar la vida. La relación entre David y el Maestro, los cuales pertenecen a entornos totalmente diferentes, les cambiará para siempre ya que descubrirán que tienen más cosas en común de las que pensaban.

El reparto de esta divertida serie

La suerte: Una serie de casualidades está protagonizada por los conocidos actores Óscar Jaenada que borda el papel del torero como Rafael Baeza Cortés «el Maestro» y Ricardo Gómez como David Santamaría López, el joven que de vez en cuando trabaja por las noches con el taxi de su padre.

Además, tienen un papel de peso en esta serie algunos de los miembros de su cuadrilla como el ex torero y actor Óscar Higares que interpreta el papel de Ramón Baeza Cortés, Carlos Bernardino como Jerónimo «Jero» Martín, que es uno de los mejores personajes de la serie y Pedro Bachura a Rafael Marchena.

También en el reparto están los actores Ramón Moya como Paco, Jason Fernández como Juanlu Romero, Manuel Morón como José Antonio Santamaría, Diana Peñalver como Isabel «Isa», Estrella Olariaga como taxista, Almudena Amor como Patricia. Aria Bedmar como Susana y Óscar Reyes como Muchaquito, entre otros.

Además la serie cuenta con un numeroso número de actores invitados como Almudena Cid como Mar Esquivel, la mujer de ‘El Maestro’,

Jairo Sánchez como Gordo, Alberto Rodríguez como Pelayo, López Javier Cantero como Gitano, Leiva y Arturo Valls que se interpretan a sí mismos, Adriana Torrebejano como mujer de Juanlu y Antonio Garrido como alcalde.

La suerte: Una serie de casualidades es una buena opción para los que están buscando una comedia divertida para terminar este 2026 con una sonrisa. Una original ficción que también tiene sus momentos dramáticos en los que se cae la lagrimilla y se ve lo complejo que es el mundo del torero y de la cuadrilla que le acompaña. No os la perdáis que es sin duda una de las mejores series de este año.