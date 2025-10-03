‘La suerte’: Paco Plaza le «echa un capote» a la comedia en su nueva serie para Disney Plus

En un año magnífico para las series, la industria española nos ha hecho esperar a la última recta de este 2025 para mostrar, algunos de sus productos audiovisuales de la pequeña pantalla más interesantes. Desde Furia a la tronchante segunda temporada de Poquita fe, pasando por el drama Pubertat de Leticia Dolera, hasta el inminente estreno de El centro. La colección de talento en lo televisivo ha expandido los éxitos cinematográficos autorales de la escena patria. Y ahora, esa tendencia positiva prosigue su camino con La suerte, la nueva ficción del director Paco Plaza y Pablo Guerrero.

Presentada mundialmente en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, La suerte es una comedia protagonizada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada. Dos intérpretes que dan vida a un tímido chófer y a un antiguo maestro del toreo en horas bajas, los cuales terminarán formando una de esas extrañas parejas que terminan siendo tan excéntricas como magnéticamente divertidas. Entre otras cosas porque esta producción de Boomerang TV, distribuida por Disney Plus, respira talento por cada uno de sus poros, comenzando por sus dos estrellas principales. Jaenada se llevó el Goya al mejor actor principal por Camarón y se llevó, la misma consideración en los Premios Platinos del Cine Iberoamericano al protagonizar Cantinflas. Gómez por su parte, estuvo nominado al mejor actor revelación por 1898. Los últimos de Filipinas y durante años ha sido una figura destacada del mundo de la televisión gracias a su papel de Carlitos en Cuéntame cómo pasó y posteriormente en otros magníficos seriales como La ruta.

Aparte de sus dos rostros titulares, la serie concentra un reparto repleto de nombres conocidos; Carlos Bernardino (Modelo 77), Óscar Higares (Entrevías), Pedro Bachura (Antidisturbios), Jason Fernández (Extraña forma de vida), Óscar Reyes, Almudena Amor (El buen patrón), Almudena Cid (El secreto de Puente Viejo), Diana Peñalver (Cristo Rey), Aria Bedmar (Hermana muerte) y Manuel Morón (La espera), entre otros.

#73SSIFF – RUEDA DE PRENSA – “LA SUERTE / FATE” (SECCIÓN OFICIAL) https://t.co/DWHRTIz2R0 — Donostia Zinemaldia – Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 24, 2025

‘La suerte’: lo nuevo de Paco Plaza

Si atendemos a la sinopsis oficial de La suerte, la creación de Paco Plaza y Pablo Guerrero, nos traslada a la vida de un joven taxista que combina trabajar con la licencia de su padre y el estudio de una oposición. Sin embargo e inesperadamente, se convierte un día en el chófer del Maestro, una figura del toreo que sale de su retiro para «recuperar el prestigio perdido». El diestro no pasa especialmente por su mejor momento y su nuevo conductor le trae suerte. Así que se emperra en que sea él quien le acompañe a las corridas, empezando a formar parte de su hilarante círculo cercano.

Plaza ha dedicado su carera profesional, mayormente al género del horror. Siendo el cocreador de la saga REC y autor de otros largometrajes como Verónica, La abuela o Hermana muerte. Esta es una de sus primeros escarceos fuera del ecosistema sobrenatural y del ámbito de los sustos. Acompañándole, Guerrero debuta igualmente como showrunner, proveniente del terreno del drama al haber dirigido capítulos para El secreto del Puente Viejo o Alba. Ambos firman el guion junto a Borja Glez Santaolalla y Diana Rojo Martín, escritores que ya han colaborado anteriormente en otras series como No me gusta conducir.

¿Cuándo se estrena?

Encontrarse era cosa de la fortuna. #LaSuerte llega el 8 de octubre solo a #DisneyPlus. pic.twitter.com/QEVkSDgXjK — Disney+ España (@DisneyPlusES) September 4, 2025

La suerte tendrá seis capítulos de aproximadamente, una hora de duración cada uno. Disney Plus lanzará la temporada al completo el próximo 8 de octubre.