Vuelve ‘Poquita fe’: la hilarante serie española regresa con una esperada segunda temporada

La ficción española de la pequeña pantalla está de enhorabuena esta semana. Por un lado porque hoy se estrena Pubertat, la nueva serie dramática de Leticia Dolera. Y por otro, con un tono radicalmente diferente, porque Poquita fe aterriza en el streaming con una segunda temporada que promete volver a despertar el buen rollo y el absurdismo más absoluto de nuestra sociedad. Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán-dos guionistas cuya carrera televisiva comenzó en la mítica Camera Café-la siguiente ronda de episodios volverá a ponernos en la piel de Berta (Esperanza Pedreño) y Jose Ramón (Raúl Cimas), quienes comienzan un nuevo año de sus anodinas vidas, donde cualquier evento se convierte en un ruido difícil de apagar.

Presentada oficialmente en el FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), Poquita fe se estrenará al completo en la plataforma de Movistar Plus, a través de 8 episodios que llegan cargados del costumbrismo, ironía y de las situaciones disparatadas a las que ya nos acostumbraron sus personajes en la primera temporada. Con todo ello, aparte de la vuelta de Pedreño y Cimas, la serie contará de nuevo con la mayoría de los roles secundarios que ya conocemos, encarnados por Julia de Castro, Chani Martín, Pilár Gómez, Marta Fernández Muro, María Jesús Hoyos, Enrique Martínez, Juan Lombardero y Anis Doroftei, entre otros. Añadiendo en esta ocasión al casting a Eduardo Antuña (La comunidad). Pero ¿qué podemos esperar realmente de Poquita fe y su segunda temporada?

‘Poquita fe’: segunda temporada

Si atendemos a la sinopsis oficial compartida por Movistar Plus, la inminente tirada de episodios se inicia cronológicamente, tres meses después del final de la primera temporada, centrándose en la problemática actual del acceso a la vivienda:

Ya no tienen tiempo para saludar con dos besos. Ahora tienen que controlar la señal del Wifi. La segunda temporada de #PoquitaFe llega el 25 de septiembre. pic.twitter.com/SHPQ4hwxjK — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 22, 2025

«Con la crisis de pareja aún por resolver, a Berta y José Ramón los echan del piso. Después de mucho buscar, uno del barrio les ofrece por un módico precio un piso al lado del que tenían, pero hasta dentro de seis meses no se queda libre. Deciden esperar y, durante ese tiempo, irse a vivir con los suegros (…) Convivir con la familia, sea política o propia, es una prueba de fuego para cualquier pareja. Y Berta y José Ramón, ya lo hemos visto, no son los más preparados para superar pruebas de fuego».

La primeras críticas han vuelto a confirmar el encanto genuino de la serie, con unos creadores que la han descrito en su preestreno en el FesTVal como «una comedia romántica neoyorquina, pero (ambientada) en Moratalaz».

¿Cuándo se estrena?

Los ocho nuevos capítulos de Poquita fe se estrenarán de golpe mañana, día 25 de septiembre. Una de las novedades imperdibles en el catálogo de la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica, perfecta para un maratón de fin de semana cargado de humor, risas y situaciones extravagantes que, inexplicablemente, se perciben con una candidez cotidiana.

Con una duración de 15 minutos por episodio, Poquita fe y su segunda temporada puede devorarse en el tiempo en el que veríamos una película: su duración total no supera las dos horas.