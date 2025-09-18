La miniserie española de Netflix que es una obra de arte: sólo tiene 3 episodios

La serie española Dos tumbas que se estrenó el pasado 29 de agosto lleva ya tres semanas liderando el Top10 de Netflix. Aunque también ha contribuido que el estreno estrella del mes de septiembre, la segunda parte de la segunda temporada de Miércoles, está defraudando a los usuarios de la plataforma de streaming, es todo un éxito que una serie española esté en lo más alto de las series más vistas en nuestro país. Su combinación de misterio y suspense han conquistado a los usuarios de la plataforma. La serie Dos tumbas cuenta cómo la desaparición de dos adolescentes en un pueblo de Málaga y su posible archivo por la policía logra que la abuela de una de las jóvenes inicie una peligrosa investigación por su cuenta. Además de la sorprendente trama, esta serie también ha sorprendido por la interpretación de sus protagonistas entre los que se encuentran los actores Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

La serie Dos tumbas solo tiene 3 episodios de unos 50 minutos cada uno y para muchos es una obra de arte. Esta nueva ficción que está sorprendiendo en Netflix está creada por Agustín Martínez y los guionistas Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores del colectivo Carmen Mola y ha sido dirigida por Kike Maíllo (Toro, EVA). Lo que más sorprende en esta nueva ficción son los increíbles giros que da repente la historia y que dejan al espectador totalmente desarmado. Dos tumbas es una buena opción para los que quieren disfrutar de una serie de intriga inteligente en la que la acción y la intriga están garantizadas.

¿Qué pasa en la serie de Netflix Dos tumbas?

Verónica y Marta, dos amigas adolescentes, que viven en el pueblo malagueño de Frigiliana, deciden ir juntas a una fiesta y desaparecen misteriosamente. Al no tener pistas ni sospechosos, la policía da por cerrado el caso e Isabel, la abuela de Verónica, decide comenzar a investigar por su cuenta tras enterarse de lo que ocurría en esas fiestas por el testimonio de uno de sus alumnos de piano.

Como no sabe por dónde empezar pide ayuda al padre de Marta, la otra adolescente desaparecida que al final aparece muerta. Rafael, papel que interpreta el actor Álvaro Morte, es un mafioso de la zona con el que ella misma sabe que no debería relacionarse, pero la desesperación por no saber qué le ha pasado a su nieta le obliga a tomar este tipo de peligrosas decisiones. Los dos juntos emprenderán el camino de una venganza que puede resultar bastante peligroso para Isabel y también para toda su familia. Isabel descubrirá que no todo es lo que parece y que detrás de la desaparición de su nieta se esconden muchos secretos y mentiras…

El reparto de esta dinámica serie

Lo mejor de la serie Dos tumbas para muchos es la genial interpretación de sus protagonistas entre los que destaca la conocida actriz Kiti Mánver que borda el papel de esa abuela coraje que es capaz de todo por encontrar a su nieta desaparecida. El actor Álvaro Morte, al que conocemos por el papel de El profesor de La casa de papel, también sorprende por su interpretación y su acento andaluz. El conocido actor conquista al espectador en su papel del mafioso sin escrúpulos Rafael Salazar, el cual decide ayudar a Isabel para saber lo que le pasó a su hija. El actor Hovik Keuchkerian, al que concemos por sus papeles en Antidisturbios y Reina roja, interpreta el papel de Antonio, el padre de Verónica e hijo de Isabel.

En el reparto de esta serie están también los actores Nadia Vilaplana que da vida a Verónica Marín, Joan Solé a Miguel Zaera, Carlos Scholz a Beltrán Gómez de los Ríos, el alumno de piano de Isabel, Salva Reina[b]​ a Carlos Jaén, un presentador de la televisión, Miguel Guardiola a Ceferino, Marisol Membrillo a Rosario, Magdalena Tejado a Jamila Abdallah y Zoe Arnao a Marta Salazar, la otra adolescente desaparecida. Esta serie de intriga también ha contado en el reparto con los actores Iván Prados, Nico Montoya, Nonna Cardoner, Camino Fernández, Víctor Bonilla, Carmen Luna, Óscar Dorta y Ben Zahra, entre otros.

La serie Dos tumbas se está posicionando como uno de los mejores estrenos de Netflix este 2025 y es una buena opción para los admiradores del trío de Carmen y sus ficciones La novia gitana y La red púrpura, pero también para los que quieran disfrutar de un maratón con esta intriga de misterio y suspense.

En las plataformas de streaming se pueden encontrar otras series de intriga a la altura como Los sin nombre, Matices, Sol negro, Intimidad, Legado o El jardinero, entre otras muchas. Cualquiera de estas series puede ser una buena opción para pasar una tarde entretenida este mes de septiembre.