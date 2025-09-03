Ni ‘Miércoles’ ni ‘El juego del calamar’: la serie española de Netflix de sólo tres episodios que ya es lo más visto

Una de las sorpresas de este mes de septiembre es que la serie la serie de suspense y misterio Dos tumbas de los creadores de las novelas de Carmen Mola se ha colocado en la primera posición del Top10 de Netflix en solo 24 horas por delante de la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles. Esta serie cuenta la historia de una abuela que decide tomarse la justicia por su mano para encontrar a su nieta que desapareció hace un año con otra amiga del pueblo y que la policía no logra encontrar. Dos tumbas es una emocionante serie de intriga creada por Kike Maíllo (Toro) que sorprende por su trama, los increíbles giros con los que cambia de repente todo y la genial interpretación de los conocidos actores Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Una buena serie para los que estén buscando una ficción en la que se combine la acción, el suspense y el misterio.

La serie Dos tumbas se rodó en nuestro país y en localidades de Madrid, de Málaga como Torrox, Nerja o Frigiliana, Almería y Barcelona. Con este éxito de audiencia en Netflix esta serie se une a las mejores series españolas de los últimos años entre las que se encuentran títulos como La casa de papel, Sky Rojo, El Desorden que Dejas, 30 Monedas, Hierro, El Inocente o Antidisturbios, entre otras. Tendremos que esperar unos días para ver si esta serie mantiene esta privilegiada posición en el ránking de Netflix.

Uno de los grandes aciertos de esta serie es que cuenta con solo 3 episodios de aproximadamente una hora de duración. Los guionistas Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, los miembros de Carmen Mola, logran durante esas tres horas mantener la tensión y el interés del espectador por los giros que se van sucediendo a medida que avanza la acción. La serie Dos tumbas se ha convertido en una serie perfecta para hacer un maratón de fin de semana.

¿Qué ocurre en la serie Dos tumbas de Netflix?

La protagonista de la serie Dos tumbas es Isabel, una abuela coraje que, a sus más de setenta años, decide empezar a investigar lo que le ocurrió a su nieta y a una de sus amigas la noche que desaparecieron del pueblo. Su joven amiga apareció muerta días después tras haber sido arrojada al mar con un golpe en la cabeza. Para encontrarla buscará la ayuda del padre de esta chica que es un hombre con el que nunca como le dice textualmente se iría cenar ya que en el pueblo se sospecha que está metido en asuntos turbios.

La policía ha estado estos años investigando, pero no ha logrado encontrar sospechoso ni pruebas y seguramente el caso se va a cerrar. Isabel es un personaje con carácter que no parará hasta que descubra qué ocurrió con su nieta y es capaz de cometer cualquier crimen para vengarse. Isabel descubrirá que las dos chicas estuvieron esa noche en una extraña fiesta a la que les llevó un amigo que es uno de los alumnos a los que imparte clases de piano.

El reparto de esta serie de intriga

La protagonista de esta serie es la actriz Kiti Mánver, la cual borda el papel de la abuela desesperada y valiente que es capaz de hacer cualquier cosa por encontrar a su nieta. El actor Álvaro Morte, que ya nos sorprendió con la interpretación del papel de ‘El profesor’ en la serie La casa de papel, da vida al despiadado mafioso Rafael Salazar, el cual es el padre de una adolescente que apareció muerta en el mar y que es capaz de cualquier cosa por vengar a su hija.

El tercer protagonista es el actor Hovik Keuchkerian (Antidisturbios, Reina roja) que interpreta el papel de Antonio, el hijo de Isabel y padre de la chica desaparecida, que intenta seguir cuidando a su otra hija y, a veces, no comprende las reacciones de su madre. También en el reparto de este thriller están también los actores Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoe Arnao, Nonna Cardoner como Lupe, Carlos Scholz como Beltrán y Salva Reina, que interpreta el papel de un conocido periodista de televisión, entre otros.

Después de ver la miniserie Dos tumbas en Netflix puedo decir que no defrauda y que mantiene en todo momento la atención del espectador. Los giros de la trama son brillantes y la interpretación de algunos protagonistas como Kiti Mánver y Álvaro Morte es brillante. La serie Dos tumbas es una de esas ficciones en las que se van atando poco a poco todos los cabos hasta que el espectador descubre lo que pasó realmente esa noche y en el que lo que parecía que había ocurrido al final de la serie ha dado la vuelta como un calcetín.