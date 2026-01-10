Vuelve ‘Stranger Things’ y Netflix confirma la fecha: todo lo que sabemos hasta el momento

El pasado 1 de enero, los suscriptores de Netflix acudieron con expectación al terminal para despedirse de su serie más célebre. El desenlace de la ficción creada por los hermanos Duffer ha generado disparidad en la opinión popular y, hasta una especie de fenómeno de duelo en internet conocido bajo el nombre del comformity gate, cuya teoría parte de la existencia de un capítulo secreto que funcionaría como el verdadero final para esta historia, iniciada casi hace una década. Sin embargo, no todo está perdido, ya que el estudio ha anunciado la publicación de un material que de seguro, hará sonreír a los fans: vuelve Stranger Things, pero esta vez tras las cámaras.

A lo largo de 9 años y 5 temporadas, los espectadores han podido conocer el pueblo de Hawkins, el Mundo del Revés y hasta ese páramo reino de Vecna conocido bajo el nombre de dimensión X. No obstante, ahora el público podrá comprobar cómo son realmente todos los estudios de grabación de dichos lugares y cuáles han sido los mayores retos enfrentados por la producción en un making-of que, si bien no nos explicará más acerca del futuro de Once (Millie Bobby Brown) y compañía, si que supondrá una bálsamo de cercanía para el reciente y duro adiós de unos personajes que han marcado a toda una generación. Por el momento, simplemente sabemos que llevará por título Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 y que la «Gran N roja», tiene programado lanzar el especial el próximo 12 de enero (09:00 hora española). Claro está, si todavía no has visto el final de la serie, no deberías ni acercarte a esta pieza documental, pues es un hervidero constante de spoilers.

Vuelve ‘Stranger Things’: detrás de las cámaras

La semana pasada, la líder del streaming lanzó un tráiler de poco menos de dos minutos, centrándose en la dificultad de Matt y Ross Duffer para despedir la serie. De esta forma, El fan medio vuelve a Stranger Things bajo una mirada nostálgica. De fondo, el material promocional utiliza Heroes de David Bowie, precisamente la canción de los créditos finales de la ficción sobrenatural. El documental apunta a ser un trabajo tan emotivo como el desenlace de la quinta temporada.

El avance de Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 planteará incógnitas sobre el desenlace del personaje de Bobby Brown y se erigirá como un homenaje sincero y sentimental a todo el equipo, desde los showrunners al casting, pasando por el equipo de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, entre muchos otros.

El seguimiento de la franquicia

El documental puede reforzar la idea de que de alguna forma, vuelve Stranger Things. Aunque en realidad, la franquicia regresará de verdad con Relatos del 85, una historia animada que nos narrará una aventura con los mismos personajes, sucedida entre la segunda y la tercera temporada. Se estrenará en 2026, sin todavía una fecha final confirmada.

El plato gordo eso sí, es la serie de acción real cuyo título todavía es un secreto. Según los Duffer, la nueva historia pertenecerá al mismo universo, pero se desarrollará en otra década, cambiando los personajes y sin El mundo del Revés. La clave estará detrás de la misteriosa piedra que el joven Henry Creed encuentra en el misterioso maletín, dentro de su traumático recuerdo de la cueva. Al igual que ha sucedido con la quinta temporada, cuyo nivel de visualizaciones sobrepasa la barrera de las 100 millones de visualizaciones, se espera que Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 funcione como un éxito viral dentro del catálogo de la plataforma.