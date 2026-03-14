Premios Oscar: éstas son las 5 películas ganadoras más injustas del siglo XXI

La alfombra roja de Hollywood representa el cenit de la excelencia cinematográfica. Pero siendo sinceros, la Academia no siempre da en el clavo coronando a sus mejores películas. Dicha problemática reside en que a menudo, la carrera por las estatuillas doradas funciona casi más como una candidatura política, que como un premio artístico convencional. Nunca llueve a gusto de todos e independientemente de la calidad de las cintas triunfadoras, grupos enfrentados siempre defenderán o denigrarán a las elegidas para entrar en el Olimpo popular del séptimo arte. Por eso y con la inminente 98.ª edición programada para el próximo 16 de marzo (día 15 en el horario norteamericano), hemos querido crear una pequeña lista de los Oscar con las 5 ganadoras más injustas en lo que llevamos de siglo:

Premios Oscar: 5 ganadoras injustas de la alfombra roja

1-‘CODA: los sonidos del silencio’ (2021)

Feel good movie de manual, el remake de la cinta francesa La familia Bélier es una de las últimas barrabasadas de la Academia. En un año en el que estaban Licorice pizza, Dune, Drive my car, El poder del perro o el remake de West side Story de Spielberg, CODA triunfó en una gala repleta de decisiones cuestionables. Véase el reconocimiento actoral a Will Smith o a Troy Kotsur. El trabajo de Siân Heder es un entretenimiento amable y al mismo tiempo, fácilmente olvidable.

2-‘Green Book’ (2018)

Podríamos escribir un libro sobre cómo los académicos sienten una pasión inexplicable hacia títulos blancos que, sin ningún tipo de riesgo, funcionan como un placebo narrativo. ¿Es Green Book una mala película? No. ¿Tiene un valor artístico superior al de Roma o La favorita? Por supuesto que tampoco.

3-‘La forma del agua’ (2017)

Guillermo del Toro es uno de los realizadores clave de nuestra era y bajo su mirada, hemos sido testigos de relatos increíbles como El laberinto del fauno (2006) o su versión de Pinocho (2022). Pero si hablamos de los Oscar en clave de ganadoras injustas, La forma del agua es uno de esas referencias impepinables que siempre aparecen cuando se habla de vencedoras polémicas. La crítica la encumbró y yo, no puedo dejar de ver en ella una historia plana que no termina de conmoverme y que no se acerca ni de lejos, al nivel de las competidoras directas de su año como Dunkerque, Coco, El hilo invisible o The Post.

4-‘Moonlight’ (2016)

Desde el propio momento de la entrega de la estatuilla, Moonlight se convirtió en historia viva de la controversia académica. Según Barry Jenkins, director de la película, el fallo del sobre enunciado por Warren Beatty alimentó la idea de que ganó por ser «una película negra». Su valor artístico resulta incuestionable y sin embargo, no parece que en realidad le alcance para medirse de tú a tú con su competencia en aquella edición. Desde La la land a Hasta el último hombre, pasando por Comanchería o La llegada…todas ellas funcionan como filmes bastante más redondos que el drama independiente escrito y dirigido por Jenkins.

5-‘Chicago’ (2002)

En la casi centenaria vida de los galardones existen pocos consensos. Pero uno de ellos tiene que ver con la irrisoria repercusión en los Oscar de Chicago, siendo con diferencia una de las ganadoras más injustas de la competencia. Para hablar de ello ni siquiera hace falta criticar con fiereza la cinta de Rob Marshall. Sólo debemos pronunciar en voz alta, el resto de nominadas de ese año: Gangs of New York, Las horas, El señor de los anillos: Las dos torres y El pianista.