Mejor que ‘El caballero de los siete reinos’: la miniserie de Movistar Plus que vas a devorar e inspiró a ‘El señor de los anillos’

La fantasía medieval vuelve a estar de rigurosa tendencia en la industria. Harry Potter volverá a contar su historia en una serie para HBO, Greta Gerwig (Barbie) adaptará Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago en Netflix, Apple TV ha comprado los derechos del Cosmere de Brandon Sanderson y recientemente, nos hemos vuelto a enamorar del universo de Poniente con El caballero de los Siete Reinos. Por si todo esto fuera poco, esa reina del género llamada El Señor de los Anillos firmará en 2027, una nueva precuela titulada La caza de Gollum. Y precisamente, hoy no podemos dejar de recomendar la miniserie cuyo mito fundacional inspiró profundamente la obra de J.R.R. Tolkien. Nos referimos por supuesto a Nibelungos: La guerra de los reinos, una historia de seis episodios que sólo está disponible en Movistar Plus.

Estrenada el pasado 2025, la ficción fantástica medieval desarrollada por Cyrill Boss y Philipp Stennert fue todo un hito para la industria europea de la pequeña pantalla. Principalmente, porque el ambicioso proyecto contó con un presupuesto de unos 50 millones de euros para su media docena de capítulos, cuya duración media ostenta, aproximadamente los 45 minutos por episodio. La trama versiona el clásico mito germánico del Cantar de los Nibelungos, aunque lo hace partiendo del material de la novela de 1986, Hagen von Troje de Wolfgang Hohlbein. Ambientada en el siglo V, la trama entremezcla elementos históricos como la presencia de bárbaros o hunos con la magia y aparición de dragones y valquirias. Es decir, su visionado es un poco una coctelera que encandilará a los fans de los ecosistemas narrativos de la Tierra Media, Vikings y Juego de Tronos.

‘Nibelungos’: la miniserie que todo fan de la fantasía debe ver en Movistar Plus

La trama de Nibelungos: La guerra de los reinos se focaliza en la figura del guerrero, Hagen de Tronje. Un valiente espadachín que debe mantener el reino unido a pesar de su romance secreto con Kriemhild, la princesa de Burgund (Borgoña). Pero toma un cariz oscuro con la amenaza belicista de los hunos y la irrupción de Siegfried, un matadragones que debe ayudar al rey a conseguir la mano de Brunhild, una poderosa valquiria.

Boss y Stennert en realidad, ya plasmaron la visión de la historia con la película Hagen (2024). Sin embargo, los Nibelungos: La guerra de los reinos profundiza mucho más en una trama que destaca por la suciedad, crudeza y estilo realista. En ese sentido, nos encontramos con un material tremendamente influenciado por la producción que durante años, enfrentó a las casas nobles de los Stark, Lannister, Targaryen y compañía.

El reparto está protagonizado por Gijs Naber como Hagen von Tronje, Jannis Niewöhner en la piel de Siegfried, Lilja van der Zwaag asumiendo el rol de Kriemhild y Rosalinde Mynster como Brunhild.

¿Una influencia directa para ‘El Señor de los Anillos’?

Desde los enfrentamientos con dragones a la espada reforjada Gram, el mito de los Nibelungos siempre se ha visto como una influencia directa y poderosa para todo lo que Tolkien, como filólogo, escribiría después. Por ejemplo, en la leyenda germánica existe un poderoso anillo y resulta imposible no pensar en los paralelismos evidentes entre Siegfried y Aragorn.

No obstante, es célebre la frase que Tolkien escribió en una carta a sus editores mencionando cómo la comparativa simplemente se reducía a que ambos anillos «son redondos». Según los expertos en aquel momento, el escritor quería distanciarse de la popular ópera de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo. Aunque la mayoría de lo estudiosos de su obra ven en la trama central de su trilogía una gran reviviscencia de las mismas fuentes medievales que hoy, inspiran la ejecución de la serie presente.

Los seis episodios de Nibelungos: La guerra de los reinos están disponibles en Movistar Plus.