‘El caballero de los Siete Reinos’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de HBO Max?

HBO Max ha dado la bienvenida al 2026 por todo lo alto. Como ya es bien sabido por todos, el universo de Juego de Tronos ha dado muchas alegrías en la plataforma de streaming. Por ello, a nadie sorprendió cuando anunciaron el spin off de la serie. La casa del dragón llegó y lo hizo como uno de los lanzamientos más esperados del 2022. Un nuevo éxito que promete regresar este año de la mano de su tercera temporada. Pero, lejos de quedar aquí, el universo literario de George R. R. Martin sigue creciendo. Y es que, ahora, una nueva adaptación acaba de ser estrenada. Presentada bajo el título de El caballero de los Siete Reinos, la producción aterrizó de manera oficial en HBO Max el pasado 18 de enero.

Ambientada 90 años antes de los hechos acontecidos en Juego de Tronos, la producción narra la historia de Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante, honesto y de origen humilde, que viaja por Poniente buscando torneos y trabajo. Una aventura que será seguida de cerca por Egg, su joven y astuto escudero que cuenta con un origen más importante del que se cree.

¿De qué trata la primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’?

Basada en la saga de libros de El Caballero de los Siete Reinos: Cuentos de Dunk y Egg, compuesta por tres novelas, la historia tiene lugar en una época de relativa paz. Dunk, un errante caballero, se encuentra con un niño con la cabeza rapada en el camino a un torneo. Un encuentro que marcaría la vida de ambos, pues le termina tomando como su escudero. Pero, su sorpresa será mayúscula cuando descubra que el joven forma parte de la línea sucesoria para heredar el Trono de Hierro. Ante ello, se le pide a Dunk que le entrene para que sea un mejor caballero.

La serie se diferencia de Juego de Tronos y de La casa del dragón por su carácter más humano y cercano. El equipo ha apostado por dejar atrás los épicos dragones de las anteriores ficciones para apostar por la aventura, la caballería, el humor y el desarrollo de los personajes que dan forma a la trama. Asimismo, los conflictos políticos serán tratados desde una escala social diferente. Pero, ¿cuántos capítulos dan forma a la primera temporada? Realizamos un repaso.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de ‘El caballero de los Siete Reinos’?

La serie de El caballero de los Siete Reinos ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, pero no al completo. Siguiendo la fórmula habitual de sus estrenos, la app de pago emite un nuevo capítulo de manera semanal. Por lo tanto, hasta la fecha, solamente hay un episodio disponible.

Pero, el transcurso de la historia irá avanzando hasta completar sus seis entregas. Para poder ver la producción es necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago de HBO Max. Pues, es contenido inédito de la plataforma de pago. Sin lugar a duda, un estreno muy esperado y que promete dar mucho de qué hablar.