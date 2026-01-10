Las mejores películas de Millie Bobby Brown si te gustó en ‘Stranger Things’: un diamante en bruto que necesitas redescubrir

La actriz Millie Bobby Brown se ha convertido en una estrella a nivel internacional por su papel de Eleven en Stranger Things. Pero este no es su único trabajo en el mundo del cine y la televisión, ya que la actriz comenzó su carrera en este sector en 2013 interpretando el papel de Alicia en la serie de fantasía de ABC Once Upon a Time in Wonderland. En cuanto a los papeles de Millie Bobby Brown en otras películas la primera fue Godzilla 2: el rey de los monstruos en 2019 en la cual interpretaba a Madison Russell, la hija de Mark y Emma Russell, una joven que es secuestrada con su madre. Además destacan de sus trabajos en el cine su papel de protagonista en las películas de misterio Enola Holmes (2020) y Enola Holmes 2 (2022) y en las recientes Damsel (2024) y Estado eléctrico (2025). En la cinta Godzilla vs. Kong (2021) vuelve a dar vida a Madison Russell, la hija de los científicos Mark,y la fallecida Emma Russell.

Enola Holmes 1 y 2

Si todavía no las has visto, merece la pena descubrir la fantástica interpretación de Millie Bobby Brown las películas de misterio y aventura Enola Holmes (2020) y Enola Holmes 2 (2022). La actriz Millie Bobby Brown interpretó el papel de la hermana menor de Sherlock Holmes y tendrá que resolver sus propios misterios en la Inglaterra victoriana. Una entretenida y divertida cinta dirigida por Hary Bradbeer que ha contado con un guion de Jack Thorne que adapta la primera novela de la serie Las aventuras de Enola Holmes de la escritora Nancy Springer.

En la primera entrega Enola Holmes viaja a Londres para encontrar a su madre desaparecida, pero al final acaba enredada en una compleja aventura en la que tendrá que resolver un complejo misterio y se convertirá en la pareja de un lord fugitivo. Estas dos películas derrochan sentido del humor y son una buena opción para cualquier momento del fin de semna.

Su participación en dos películas de Godzilla

También la actriz Millie Bobby Brown sorprende por su trabajo en las películas de ciencia ficción Godzilla: Rey de los Monstruos (2019) y Godzilla vs. Kong (2021). La primera es una gran producción de monstruos en la que la actriz da vida a Madison Russell, la hija de Mark y Emma Russell que es secuestrada con su madre. En esta cinta se cuenta la historia de la agencia criptozoológica Monarca en la que sus miembros se tienen que enfrentar a monstruos titánicos como Godzilla, Mothra, Rodan y su némesis, el dragón de tres cabezas Ghidorah. Todo cambia cuando estas antiguas súper especies ancestrales aparecen de nuevo y tienen que competir por imponerse en el universo.

En Godzilla vs. Kong, la cual se estrenó en 2021, la actriz Millie Bobby Brown vuelve a interpretar el papel de Madison Russell. Esta cinta de ciencia ficción se ambienta cinco años después de que Godzilla derrotara a Ghidorah y ahora Kong es vigilado por Monarca dentro de una cúpula gigante en la Isla Calavera. Kong recibe la visita de una niña sorda llamada Jia, la última sobreviviente de la tribu Iwi e hija adoptiva de Ilene Andrews, la experta en Kong.

Damsel

En 2024 pudimos ver a la actriz en la película fantástica Damsel. Una original cinta de fantasía oscura dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y escrita por Dan Mazeau que sorprendió a todos por su original trama, la ambientación y la interpretación de la actriz Millie Bobby Brown y de los actores Nick Robinson que da vida al príncipe Henry, Ray Winstone a Lord Bayford, el padre de Elodie y Floria, Angela Bassett a Lady Bayford, madrastra de Elodie y Floria, Robin Wright como la reina Isabel y Brooke Carter como la princesa Floria, la hermana menor de Elodie.

La actriz Millie Bobby Brown da vida a una valiente joven que acepta una propuesta de matrimonio con su príncipe azul de un reino muy lejano para salvar a su familia real de la pobreza. Convertida ya en la princesa Elodie, un día se da cuenta de que el objetivo es ofrecerla como sacrificio a una enorme dragona que vive en las oscuras cavernas del reino. Elodie se entera de que debe sobrevivir el tiempo suficiente hasta que alguien venga a salvarla y, aunque pretende resistir con todo su corazón, pronto se da cuenta de que nadie lo hará y que debe intentar utilizar su ingenio para vencer a ese horrible monstruo.

Estado eléctrico

La última vez que hemos visto a la actriz en la gran pantalla fue en esta película que se estrenó este mes de marzo y obtuvo numerosas críticas. La actriz interpretaba el papel de Michelle Greene, una adolescente que vive con Ted, su padre adoptivo con el que no mantiene una buena relación. Esta original película está ambientada en 1990 después de que una guerra entre humanos y robots sumió al mundo en el caos.

En cuanto a sus proyectos de futuro la actriz volverá a protagonizar Enola Holmes 3, participará en la comedia romántica Just Picture It junto con Gabriel LaBelle y en la película biográfica deportiva Perfect en la que dará vida a la gimnasta Kerri Strug. Además, protagonizará y producirá Prism, una nueva serie sobrenatural para Netflix, donde dará vida a una mujer que puede comunicarse con apariciones espectrales.