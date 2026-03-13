¿Cuánto dura la gala de los premios Oscar y cuál es el orden de entrega?

Los premios Oscar 2026 se entregarán el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala arrancará a las 19:00 en la costa este de EE. UU., lo que corresponde aproximadamente a la 01:00 de la madrugada del 16 de marzo en España. El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, repite como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo. Desde OKDIARIO te contamos cuánto durará la gala de los Oscar 2026 y cuál será el orden de entrega de las ansiadas estatuillas doradas.

Cuánto dura la gala de los Oscar

Como ya se ha mencionado, la gala comenzará sobre la 01:00 hora peninsular. La ceremonia de los Oscar nunca ha tenido una duración fija determinada, pero en los últimos años se ha prolongado durante una media de 3 a 4 horas, lo que significa que, en España, terminaría entre las 04:00 o las 05:00 horas de la madrugada.

Cuál es el orden de entrega de los premios Oscar

¿Sabías que el orden de entrega de los Oscar no es casual? Se comienza por algún premio interpretativo, pero siempre para los secundarios, y así arrancar con fuerza. Luego vienen categorías también populares (aunque no tanto) como Mejor película de animación o Mejor película de habla no inglesa. Y siempre se reservan los Oscar a actor y actriz principal, dirección y película al final (se supone que son los premios más importantes) para el final y así mantener la atención de los espectadores.

Este es el orden habitual de entrega de los premios Oscar: