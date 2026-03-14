Sólo tiene 6 episodios y acaba de llegar a Prime Video: la miniserie adictiva que vas a ver del tirón este fin de semana

La serie Day One se acaba de estrenar en Prime Video y ya se está convirtiendo en una de las más vistas en la plataforma de streaming. Un original thriller que está ambientado en el Mobile World Congress de Barcelona y protagonizado por los actores Álex González, al que hemos visto en series como La sospecha de Sofía o Operación Marea negra. El thriller Dau One cuenta la historia de Ulises Albet, un informático excepcional que decide abandonar el mundo de la tecnología después del fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después recibe una llamada de Samuel Barrera, su antiguo socio y mejor amigo que le pide que regrese para ayudarle ya que ha descubierto algo terrible que está ocurriendo durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le avisa de que el mundo está en peligro y que necesita su ayuda. Ulises tendrá que enfrentarse a este nuevo desafío, pero también a su pasado y descubrirá lo que ha avanzado la tecnología en esos diez años.

Day One ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado y ha contado con el guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. Además ha sido producida por Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias S.L., con la producción asociada de Barcelona Mobile World Capital Foundation, y la participación de 3Cat. Una serie que invita a reflexionar sobre el uso del móvil, las redes sociales y la Inteligencia Artificial y en cómo las nuevas tecnologías pueden cambiar el futuro de la humanidad. ¿Pondrán Ulises y Samuel cambiar el destino de nuestro planeta?

Esta original serie cuenta con solo 6 episodios de una duración de solo 45 minutos aproximadamente. Day One se ha rodado en la ciudad de Barcelona, que es también la protagonista de esta nueva ficción de Prime Video, en lugares tan conocidos por su implicación tecnológica como Sincrotrón Alba, Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Distrito Tecnológico 22@, la Universidad Pompeu Fabra, Talent Arena, Torre de Collserola y Torre Glòries, entre otros.

¿Qué ocurre en la serie de Prime Video Day One?

El protagonista de esta serie es Ulises, un informático con una capacidad brutal que después de la muerte de su hermana pequeña deja su trabajo y se marcha de Barcelona. Todo cambia para él cuando diez años más tarde Samuel Barrena, su antiguo socio y mejor amigo, le llama y le pide que regrese durante la celebración del Mobile World Congress porque cree que el mundo está en peligro. Convertido ahora en un activista en contra de la tecnología descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad.

Según la sinopsis oficial: «Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?».

El reparto de este original thriller

El conocido actor Álex González interpreta el papel de Ulises, el prodigio de la informática que se tiene que enfrentar a grandes dilemas después de hacer dejado de trabajar hace diez años. El actor Asier Etxeandia da vida a Samuel Barrera, su socio, el cual le pide ayuda para salvar al mundo.

También tienen un papel de peso los actores Alba Planas que da vida a Iris, una experta en tecnología implicada en la misteriosa investigación, Jordi Mollá a un acaudalado empresario tecnológico, Iván Massaguéa un ingeniero relacionado con el proyecto tecnológico y Renata Notni a Ariadna, una experta en datos y ciberseguridad, que colaborará estrechamente con Ulises.

También en el reparto están los actores Frederico Barata como Joao, Lluís Altés como el jefe de la brigada científica, Annabel Castan como una abogada, Mireia Oriol, Melina Matthews, Àgata Roca, David Selvas, Mercè Martínez, Peter Vives, Zoe Gatell, Alex Ricart, Adria Rosell, Tana González, Christian J.C., Oscar Muñoz y Víctor Benjumea, entre otros.

En suma, Day One es una original serie que advierte de los peligros de los avances de la tecnología en los últimos años y que nos invita a reflexionar sobre sus consecuencias para la humanidad. Además de esta serie se puede ver al actor Álex González a otras como La sospecha de Sofía basada en la novela de la escritora Paloma Sánchez Garnica que está disponible en Prime Video, Desde mañana que se puede ver en Disney+, Operación Marea Negra en Prime Video o el thriller Vivir sin permiso u Órbita 7 en Netflix.