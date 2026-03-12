Fue la película más famosa del 2005 y ahora lleva dos semanas en el Top 10 de Netflix: merece la pena verla otra vez

En 2005 se estrenó la película española 7 vírgenes en nuestros cines y 21 años después esta misma cinta se ha incorporado hace dos semana al catálogo de Netflix y ya está en el Top 10 de las más vistas de la plataforma de la gran N roja. Una original película de Alberto Rodríguez que también participa en el guion junto con Rafael Cobos López y que cuenta una de esas historias de chavales de un barrio obrero de Sevilla que van en moto todo el día y que están intentando buscar una salida vital en su entorno aunque nadie les ofrece alternativas. El protagonista es Tano, un adolescente que cumple condena en un reformatorio y que logra un permiso especial de 48 horas para asistir a la boda de su hermano. Tano y su mejor amigo Richi pasarán esas horas divirtiéndose a su manera: emborrachándose, se drogándose, robando e intentando que su mundo juvenil no se desmorone y que nada les cambie.

La película española 7 vírgenes es una de esas cintas de cine quinqui que nos recuerdan a Navajeros de Eloy de la Iglesia (1980), Deprisa, deprisa de Carlos Saura (1981) o El pico de Eloy de la Iglesia (1983). Destacan en esta cinta la banda sonora del banda sonora cuyo tema principal es interpretado por el rapero Haze y la genial interpretación de sus protagonistas Juan José Ballesta y Jesús Carroza. El actor Juan José Ballesta obtuvo con su interpretación del papel de Tano la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el actor Jesús Carroza recibió por su interpretación del de Richi el Goya en la 20.ª edición al mejor actor revelación.

¿De qué trata la película española 7 vírgenes?

El protagonista de esta película es Tano, un complejo adolescente de 17 años que logra en verano un permiso especial en el reformatorio de 48 horas para asistir a la boda de su hermano. Tano vive en un barrio marginal de Sevilla y regresar al barrio significa para él recuperar su vida. En ese ajustado tiempo Tano, un joven que no tiene miedo a nada, intentará vivir a tope la vida con su mejor amigo Richi y se concentrarán en reencontrarse con sus amigos, beber, drogarse, ligar y arreglar las cuentas que tenían pendientes.

Los dos amigos se darán cuenta de que todo está cambiando: el barrio, la familia, los amigos… Este permiso especial se convertirá para Tano en una aviso de que va a comenzar una nueva etapa de su vida y de que quiera o no tendrá que madurar e intentar salir del círculo que le va a condenar el resto de su vida a la delincuencia y la marginalidad.

Esta película está rodada como si fuese un documental y el director no se centra en la marginalidad y los problemas del barrio y de las personas que viven en él, sino en la vida cotidiana de sus protagonistas y las decisiones que se ven obligados a tomar para sobrevivir.

El reparto de esta original película

El actor Juan José Ballesta, que ya nos había sorprendido con su papel en la película El Bola, interpreta en esta cinta el papel de Tano, un joven valiente y con arrojo pero que arrastra una gran tristeza. El actor Jesús Carroza da vida a El Richi, el mejor amigo de Tano, un joven ingenuo y al mismo tiempo leal que se encuentra en un momento complicado de su vida.

También tiene un papel de peso en esta película los actores Vicente Romero que da vida a Santacana, el hermano de Tano, Julián Villagrán a José María, Alba Rodríguez a Patri, Ana Wagener a la madre de Tichi, Manolo Solo al director del reformatorio y Maite Sandoval a la madre de Patri.

Además en el reparto de la cinta 7 vírgenes están los actores Iride Fontana como Wendy, José Chaves a Cheman Angie Daniela Lizundia a Aurora, Kerryl Higashio a Kerryl, David Ligero a Bromuro, Javier Berger a un educador, Loles León a sí misma, Antonio Dechent a un policía, Fernando Mansilla al tío de Richi, Paz Padilla a Iride Barroso. y Alejandro Lillo a El Canijo, entre otros.

En suma, la película 7 vírgenes es una cinta original en la que el espectador descubre la vida de estos adolescentes en los barrios marginales de las ciudades en los años 80 a través de la mirada de Tano y Richi. Una película a que nos recuerda a un documental debido a esa forma de perseguir a los dos protagonistas en esas 48 horas en las que su vida se dará la vuelta como un calcetín. Además de esta película quinqui de los años ochenta, también se pueden encontrar otras en el catálogo de Netflix similares como Las leyes de la frontera de Daniel Monzón (2021) y Hasta el cielo de Daniel Calparsoro (2020).