Andrés Pajares, ingresado de urgencia en el hospital: su familia actualiza su estado de salud

La noticia del ingreso hospitalario de Andrés Pajares ha generado una gran preocupación entre quienes durante décadas siguieron la trayectoria de uno de los actores y humoristas más populares del cine español. A sus 86 años, el intérprete atraviesa un nuevo bache de salud después de haber sido hospitalizado de urgencia tras sufrir una neumonía derivada de una complicación respiratoria. Afortunadamente, las últimas informaciones apuntan a una evolución favorable, aunque el episodio ha vuelto a poner el foco sobre el delicado estado físico de una de las grandes figuras de la comedia española.

El susto se produjo a finales de la pasada semana, cuando el actor comenzó a encontrarse mal y presentó fiebre alta. La situación obligó a su entorno a actuar con rapidez y trasladarlo a un hospital madrileño, donde permanece bajo supervisión médica. Según ha trascendido, la afección respiratoria evolucionó hasta convertirse en una neumonía, una enfermedad especialmente delicada en personas de edad avanzada y que obligó a los médicos a extremar las precauciones.

A pesar de la alarma inicial, las noticias que llegan desde el hospital son tranquilizadoras. Su hija Mari Cielo Pajares ha sido la encargada de transmitir un mensaje de calma y optimismo. La actriz explicó que su padre se encuentra controlado y respondiendo favorablemente al tratamiento médico. Incluso relató con humor que el propio Pajares estaba molesto por no poder abandonar el hospital para asistir a una fecha muy especial para la familia: la celebración de su 50 cumpleaños.

El episodio refleja además uno de los rasgos más característicos de la personalidad del actor. Quienes le conocen destacan desde hace años su enorme vitalidad y su resistencia ante las dificultades. De hecho, este ingreso llega apenas unas semanas después de haber superado una nueva intervención quirúrgica relacionada con los graves problemas de espalda que arrastra desde hace años. En concreto, fue el pasado mes de abril, Andrés Pajares se sometió a su quinta operación de columna. Una dolencia que ha condicionado notablemente su calidad de vida durante los últimos años y que le ha obligado a pasar en varias ocasiones por el quirófano. Aun así, el actor afrontó aquella intervención con el optimismo que siempre le ha caracterizado. Tras recibir el alta, agradeció públicamente la labor del equipo médico y compartió con sus seguidores su satisfacción por el resultado de la operación.

La suma de estos problemas de salud evidencia que el intérprete atraviesa una etapa especialmente compleja. Sin embargo, quienes forman parte de su círculo más cercano coinciden en señalar que continúa manteniendo una energía poco habitual para su edad. Su hija ha insistido en varias ocasiones en que, a pesar de los contratiempos físicos, conserva una gran capacidad de recuperación y una actitud positiva que resulta fundamental en este tipo de procesos.

Durante los últimos años, Pajares ha optado por una vida mucho más discreta que la que mantuvo durante las décadas de mayor éxito profesional. Alejado prácticamente de los focos y de la actividad pública, ha centrado sus esfuerzos en disfrutar de la tranquilidad familiar y cuidar su salud. Una retirada progresiva que nada tiene que ver con la enorme popularidad que alcanzó durante décadas, cuando sus películas congregaban a millones de espectadores y su nombre era uno de los más conocidos de la industria cinematográfica española.

El actor también ha vivido momentos complicados en el terreno personal. Las relaciones familiares han atravesado diferentes etapas a lo largo de los años y algunos desencuentros con miembros de su entorno han llegado incluso a hacerse públicos. Sin embargo, la preocupación mostrada estos días por Mari Cielo confirma la estrecha relación que mantienen padre e hija y el importante papel que desempeña la familia en estos momentos delicados. Por ahora, todo apunta a que la evolución médica es favorable y que Andrés Pajares podría continuar recuperándose en los próximos días. Aun así, este nuevo ingreso sirve para recordar la fragilidad que acompaña inevitablemente al paso del tiempo, incluso en personas tan activas y vitales como él.