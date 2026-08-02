Mario Temiño, sobre Isabel Pantoja en su 70 cumpleaños: «Sus escándalos han superado a su repercusión artística»

Este domingo, 2 de agosto, Isabel Pantoja cumple 70 años. Siete décadas de una vida marcada por una carrera irrepetible sobre los escenarios, innumerables éxitos y una sucesión de polémicas que le han convertido en uno de los personajes más fascinantes de la historia reciente de España. Sin embargo, este aniversario llega en un momento especialmente incierto para ella. Y más después de cancelar el concierto que tenía previsto en Sevilla, el pasado mes de junio, por motivos que todavía no han trascendido. La pregunta más repetida desde entonces es si se trata de un simple contratiempo o si, por el contrario, es el principio de una despedida definitiva.

Por ahora, ni su entorno ni ella misma han aclarado cuáles son sus planes de futuro, pero, si finalmente decidiera poner fin a su carrera, lo cierto es que se cerraría una de las etapas culturales más importantes de nuestro país, así como para muchos, desaparecería la última gran folclórica de España.

Sea cual sea su decisión, hay un hecho que continúa siendo inamovible: Isabel Pantoja continúa siendo un fenómeno social difícil de igualar. Pese a las polémicas que le han acompañado siempre por los episodios que han ocurrido en su vida privada, cada uno de sus movimientos sigue generando un enorme interés mediático, así como también mantiene un enorme poder de convocatoria. Pero, ¿qué hay detrás de esa capacidad para despertar tanta fascinación?

Para responder a esa pregunta, COOL se ha puesto en contacto con Mario Temiño, autor del libro Como yo te amo. Se trata de una obra en la que analiza la trayectoria de algunas de las figuras más representativas del folclore español, un trabajo que le ha convertido en una voz experta para entender el fenómeno que rodea a la intérprete Marinero de luces.

«La Pantoja es una gran representante de España y de nuestra sociedad, con sus cosas más y con sus menos, y como última representante de ese gran universo que son las folclóricas merece ser contada», comenzaba a decir. Añadía que Isabel Pantoja era el último recuerdo que tiene la sociedad de nuestro país de las grandes artistas que han llevado la copla y la tonadilla lejos de nuestras fronteras y que, precisamente por ello, es considerada la gran última folclórica de España.

Sin embargo, Mario hacía hincapié en que, a pesar de ser la última, lo cierto es que hay una gran diferencia entre Isabel Pantoja y otras figuras similares como la de Rocío Jurado o Lola Flores. «Muchas folclóricas han trascendido, además de por su música, por ser revolucionarias y tener un posicionamiento claro con respecto a temas sociales como el feminismo o el colectivo LGTB. […] En el caso de Isabel Pantoja, no trascenderá en absoluto en este sentido porque jamás se ha posicionado de manera tan clara como las otras. […] Ella jamás ha dado un golpe por la mesa por las mujeres, por el colectivo o por cualquier movimiento social. Esto es algo que me parece importante remarcar y que coloca a la Pantoja en un lugar muy inferior al del resto de sus compañeras, siendo ella incluso bastante más joven», explicaba.

En cuanto a su capacidad de resistencia mediática, Temiño aclara que Isabel es más joven que muchas otras folclóricas y que, por ello, conserva un público más moderno que aún disfruta de la música en directo, aunque también es cierto que cada vez es menor. Además, también señala que antes, que te gustasen las folclóricas, resultaba rancio. Pero ahora es todo lo contrario, ya que son motivo de orgullo. De hecho, se está realizando mucho contenido sobre ellas.

Por otro lado, el experto también ha reflexionado sobre si es posible separar la faceta de artista con la suya personal, algo que le parece prácticamente imposible. «Sus escándalos han sido tan públicos y mediáticos que incluso han superado a la repercusión artística de ella. […] Tenía y tiene todos los focos sobre su persona porque parte de un relato perfecto para los medios: la folclórica viuda del torero», señala.

Sobre el motivo que la continúa situando como todo un fenómeno social, Mario ha detallado que, sin duda, haber pertenecido a la transición tiene mucho que ver. «Para las mujeres que vivieron aquella época, Isabel Pantoja es casi lo último artísticamente que hay ahora a lo que poder agarrarse. Muchos jóvenes han entendido a la perfección la importancia de todas ellas y por eso ella sigue siendo un fenómeno mediático. Además, por el relato que los medios nos han contado siempre de ella, todos sentimos que conocemos todos los detalles de su vida y que lo sabemos absolutamente todo, por lo que se produce una cercanía entre el artista y el público como pocas veces», concluía.